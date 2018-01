Muertos en avalancha en el recital del Indio en Olavarría

Dos personas del público murieron en el show que el artista brindaba en esa ciudad en la noche del sábado 11 de marzo. El predio La Colmena estaba desbordado en su capacidad y el cantante paró varias veces el concierto porque observaba desde el escenario que había gente aplastada por la marea humana.

Una de las víctimas es Javier León, de 42 años y oriundo de Los Polvorines, mientras que la otra es Juan Francisco Bulacio, de 36 años, oriundo de Garín,. Hubo internados y un caos generalizado a la salida del recital que incluyó destrozos y hasta el traslado en camiones municipales durante el domingo 12. El intendente Ezequiel Galli y el propio Solari quedaron en el ojo de la polémica por el predio colapsado y la caótica salida.

Ariana Grande lloró en su show de Tortuguitas al recordar el atentado de Manchester

5 de julio: La cantante norteamericana se presentó en el estadio DirecTV Arena. Allí se emocionó al recordar a las 22 víctimas fatales del atentado en Manchester luego de un recital que brindó. Con un mega operativo de seguridad, Grande se presentó con varios invitados famosos y un show previo de Oriana Sabatini.

Con la cinta de luto negra en la pantalla y un juego de luces violetas, la joven norteamericana lloró al cantar el tema "Over the rainbow", de El mago de Oz, y llenó de emoción al estadio. Cerca de mil personas se quedaron afuera del concierto por comprar entradas truchas en un sitio de Internet no oficial.

The Who y Guns N’ Roses: Un show inolvidable en La Plata

1° de octubre: Las bandas brindaron un show histórico en La Plata. Las puertas para el gran show en el Estadio Único de La Plata fueron abiertas a las 15.00 y la primera banda en tocar fue Tyler Bryant & the Shakedown. Le siguió La Beriso, que hizo su aparición a las 18.30.



Uno de los momentos más esperados tuvo lugar cerca de las 20.00 con la presentación de The Who, la legendaria banda británica liderada por Pete Townshend y Roger Daltrey, por primera vez en nuestro país.

Dos horas más tarde comenzó el show del grupo estadounidense de Axl Rose que contó con la presencia de Slash y Duff McKagan.

El saldo de U2 en La Plata: 60 millones de pesos

Según informó la Municipalidad que gestiona Julio Garro, el paso de la banda irlandesa por la ciudad de La Plata, arrojó una ganancia estimada de $60 millones, cuyo impacto se vio reflejado en el sector turístico y gastronómico de la capital bonaerense.

El martes 10 de octubre ofreció un show atípico: Antes de que empezaran a sonar los primeros acordes, las pantallas gigantes transmitieron el partido de la Selección Argentina, definitorio para la clasificación a Rusia 2018.

Asimismo, transcurridas las primeras cuatro canciones, Bono se dirigió por primera vez a los 42 mil espectadores que acudieron al Estadio Único a disfrutar del show de la banda irlandesa. "Thank you Lionel Messi, God exist" (Gracias Lionel Messi, Dios existe), dijo el líder de U2 ante la multitud. Durante las primeras horas del lunes, la banda había decidido atrasar la apertura del show y transmitir a través de las pantallas el decisivo partido.

Coldplay hizo vibrar al Estadio Único

Martes 14 de noviembre: La banda británica cerró su gira mundial "A head full of dreams", que comenzó en marzo pasado también en esta misma ciudad. Con un "buenas noches porteños" saludaron y sorprendieron a los presentes, y comenzaron con "Hymn for The Weekend", "Fix You", "Viva la vida" y "AOAL".

Uno de los momentos más fuertes se vivió cuando Coldplay interpretó "Música ligera", el tema de Soda Stereo que Chris Martín estuvo practicando días antes en otros países. El cierre contó con un gran despliegue de fuegos artificiales.