Este domingo se lleva a cabo la 95º edición de los premios Oscar desde Los Ángeles (Estados Unidos) y nuestro país tiene un motivo extra para ver la ceremonia. La película “Argentina, 1985, compite como mejor película extranjera.

Las películas nacionales que lograron esa estatuilla son “La historia oficial” (1986) y “El secreto de sus ojos” (2010). Además, hubo otras que compitieron pero no ganaron como La tregua” (1975), “Camila” (1985), “Tango, no me dejes nunca” (1999), “El hijo de la novia” (2002) y “Relatos salvajes” (2015).

La película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzini compite con All Quiet On the Western Front (Alemania); Close (Bélgica), EO (Polonia), y The Quiet Girl (Irlanda).

La ceremonia comenzará a las 21.00 pero ya desde las 20.00 transmitirán la señal de cable TNT y la plataforma de streaming HBO Max.