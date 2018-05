La escuela Primaria Nº32 Arturo Seguí, de la ciudad de La Plata fue asaltado por quinta vez en el año. En el establecimiento educativo se registraron destrozos, vandalismo y el robo de los alimentos que las autoridades tenían para alimentar a los 570 chicos que asisten al colegio.

Los autores del robo aprovecharon el fin de semana para ingresar a la entidad, luego de violentar la puerta principal con una barreta, al igual que el resto de los accesos.

Según el diario platense El Día, los delincuentes se robaron carne, pollos, paquetes de fideos, arroz, puré de tomate, galletitas, y mermeladas.

Por su parte, un padre de una alumna de 3º grado, señaló que los responsables utilizaron una de las aulas como baño.

Desde la entidad informaron que durante el fin de semana se habí poddo hacer algunas reparaciones, aunque coincidió que este miércoles no había agua y no se pudo limpiar. Por ese motivo, no hubo clases y debieron suspenderse. “Si hoy hubiéramos dado clases el comedor no habría funcionado porque no tenemos nada", afirmaron.