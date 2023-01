El influencer mexicano Simón Ahued denunció que fue agredido por la policía. Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) quedó grabada en un video donde se ve el momento donde le arrojan gas pimienta en la cara.

En sus redes sociales, Ahued contó: “Agarré el celular, empecé a grabar y ahí se pusieron al tiro. Me tiran el celular, yo lo recogí rápido por si me lo quitaban o alguien lo robaba. Agarré el celular y me empezaron a lanzar gas lacrimógeno y cuando me voy me meten un pinche sape, me volteo y ya tenía gas pimiento en los ojos”.

“Ha sido de los peores dolores que he tenido, estuve sin poder abrir los ojos más de una hora. Hasta que llegué al hotel. Fue horrible”, contó.

“No tiene la culpa Argentina ni su gente. Como en todos lados la policía es medio incompetente, no trabajan para ayudar a la gente, sino para joderla“, dijo Ahued.

Simón Ahued es un reconocido youtuber mexicano que cuenta con 300.000 seguidores en YouTube y más 400.000 en Instagram. Es creador de contenido sobre autos de lujo y en sus videos presume sus automóviles “tuneados” de alto valor comercial, tales como un Camaro Zl1, un Camaro SS y un Audi R8.