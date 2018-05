Por Christian Thomsen Hall

Periodista de La Noticia 1

Es domingo, el cielo está nublado y Julián Frattini ingresa nuevamente al cementerio de Boulogne para visitar la tumba de su madre, recientemente fallecida. Allí se encontraba como todas las semanas, despidiendo a su ser más querido, cuando de pronto le tocó ser testigo de una historia tan emotiva como apasionante. En medio del profundo pesar y la tranquilidad que reina en la necrópolis, este joven vecino de San Isidro descubrió una situación emocionante al observar a un perrito de avanzada edad, aferrado a la tumba de un niño.

La historia se repitió una y otra vez más, cada día que Julián iba a visitar a su madre al cementerio, se topaba con este animalito de ojos tristes y que por nada del mundo planeaba abandonar la tumba de ese nene. "Cada vez que voy esta siempre ahí, sea la hora que sea y quienes trabajan en el cementerio me dicen que no quiere irse. Así es como comprobé que no quiere que lo agarren por miedo a que lo alejen de ese lugar", comentó el joven de 35 años, quien reside a pocos metros del lugar, y que decidió publicar la historia en Facebook.

"Hoy por primera vez y luego de dejarle comida 2 veces, se acercó él solito hacia la tumba de mi mamá, la cual está a 80 metros de donde yace la de su gran amor. Es en la manzana 18", escribió Julián quien aseguró que escribió la historia para que quienes suelen ir a dicho lugar, puedan colaborar dejándole un poco de alimento". "Mi intención no es otra mas que hacer que este leal y viejito ángel, tenga un pasar mas agradable hasta el dia en que le toque reunirse con su amigo", explicaba en la publicación que tuvo miles de reacciones.

Luego de la reprecusión que tuvo el posteo en las redes sociales, La Noticia 1 se comunicó con Julián quien contó más detalles de esta emocionante historia: "Mi mamá falleció en octubre de 2017 y a partir de ahí, una vez por semana voy a visitarla al cementerio. Al perrito lo veo desde el primer día, él siempre está ahí en la tumba de ese nene. Es es lo que noto desde hace mas de un mes. Es un perro viejito, no se mueve de ese lugar y no queire que nadie se le acerque porque tiene miedo que lo saquen".

"En principio parecía ser mascota de quien yacía en esa tumba. Pero con el correr de las horas, los familiares del niño fallecido me comentaron a través de Facebook que ese perrito no era su mascota, pero me contaron que estaban sorprendidos porque el nene tenía un inmenso amor por los animales". Lo relatado por los familiares del nenito que descansa en el cementerio coincide con las estatuillas de animalitos que se encuentran sobre su tumba, donde además se observa hasta la escultura de un perro que porta un rosario.

Tanto a los familiares del niño fallecido como al propio Julián no deja de sorprenderles la actitud que tomó este canino, quien con el paso del tiempo se transformó en una especie de ángel guardián, que custodia la tumba del pequeño durante las 24 horas. "Yo asocio a que los animales perciben algo que nosotros no. Es más, pienso que este viejo perrito eligió la tumba de ese nene, se fue a ese lugar para morir solo. Y que a mi me tocó a mi presenciar su actitud", consideró Frattini en declaraciones a este portal.

A Julián lo apenó tanto la situación del "Peque", tal como lo bautizó, que decidió comenzar a acercarse en varias oportunidades para ofrecerle agua y comida. "Este domingo por primera vez, luego de dejarle comida 2 veces, se acercó a la tumba de mi mamá", señaló el joven, quien reconoció tener "una conexión especial con los animales". "Soy de esos locos que se cruza un perro de frente y se pone a hablarles como a una persona más. Y creo que es algo que el perrito lo notó desde el momento en que me acerqué".

Julián explicó que el amor que siente por los animales "es algo que me inculcó mi mamá desde chiquito" y "que ese instante que comparte con el Peque en el cementerio, le trae "paz" en medio del dolor". Y por último, confesó: "Esa conexión que tengo con los perros me hace sentir un poco más cerca de mi mamá". Cabe resaltar que en el mundo de las mascotas hay cosas que no puede explicarse. Pero lo único certero es lo que alguna vez dijo el escritor, Anatole France: "Hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma estará dormida".