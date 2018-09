En medio de la renuncia de Luis Caputo del Banco Central y las cargadas en las redes sociales que se mofan de la célebre frase de Mauricio Macri por contar con "el mejor equipo de los últimos 50 años", desde la oposición ya cargaron munición gruesa contra Guido Sandleris.

El ahora exsecretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda y flamante titular del Banco Central fue señalado por distintos dirigentes de la oposición, que se tomaron el trabajo de revisar su cuenta de Twitter y reflotar un viejo mensaje publicado en 2016.

Ayer antes de dormir pensé un tuit q me pareció buenísimo. No me lo puedo acordar — Guido Sandleris (@gsandleris) 10 de abril de 2016

"Ayer antes de dormir pensé un tuit q me pareció buenísimo. No me lo puedo acordar", reza un curioso tuit de Sandleris con fecha del 10 abril de 2016, cuando se desempeñaba como subsecretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

Esto decía el nuevo titular del Banco Central a principio de año.

Para alquilar balcones... y tirarse al vacío pic.twitter.com/v8Evuv3vpd — DEFA (@Defazioalberto) 25 de septiembre de 2018

Además, en otras publicaciones, algunos usuarios recordaron una entrevista de Sandleris del 1 de marzo de este año, cuando en Crónica TV aseguró que "lo peor ya pasó" y que "la recomposición de tarifas" que tanto había afectado en 2017 "ya terminó".

"Todos los consultores coinciden que la inflación este año va a ser menos que el año pasado, por lo menos 5 puntos más bajo", había asegurado el número dos de Dujovne, quien además había pronosticado que "la economía va a crecer este año con tasas altas".