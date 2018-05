Un informe del canal C5N reveló que los descuentos anunciados en el uso de la Red Sube no se están cumpliendo. Cuando se lanzó junto a fuertes aumentos del 66,7% del transporte, promocionaron que el segundo boleto costaría un 50% menos y el tercero un 75%. Pero en la práctica eso no sucede.

"Hay un tope: Ese descuento no puede superar nunca el monto de un pasaje mínimo. No sería del 50% ni del 75%. En el mejor de los casos el descuento no sería de más de $ 10”, explicó Javier Altrudi, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en declaraciones al programa ADN.

"El beneficio no alcanza a la persona que toma colectivos de la misma línea pero de distinto ramal. Si cambia de ramal no cuenta con el beneficio de ese segundo pasaje. Si una madre viaja con su hijo, el beneficio sirve sólo para un pasaje. El Tren de la Costa y las lanchas del Tigre quedaron fuera del beneficio", explicó.

De acuerdo a lo que precisó Altrudi, "los más perjudicados son los que están afuera del Área Metropolitana. Todos están perjudicados por el tope. Todos reciben $ 9 que es un boleto mínimo", concluyó . Cabe remarcar que en el sitio web de la Red Sube no hay información al respecto.