Una empresa constructora sanpedrina fue denunciada por presuntas estafas. Decenas de familias señalan a "Proyecto Steel" por haber recibido miles de dólares por contratos para construir viviendas y no cumplir. La firma acusada tiene obras contratadas en todo el país.

Los relatos son coincidentes y los documentos a los que tuvo acceso este medio dan cuenta de que se firmaron contratos por parte de los contratantes con dos referentes locales de la empresa Proyecto Steel, identificados como Martín Oña y Diego Pereyra.

Al menos más de 30 forman parte de uno de los grupos de WhatsApp conformados por los damnificados y que ya tiene representación legal con un abogado que prepara la denuncia penal para que la Justicia intervenga en lo que consideran tipifica el delito de “estafa”, según explicaron.

Los relatos coinciden en señalar que firmaron esos contratos y que hicieron entrega de entre 20 y 50 mil dólares, según las dimensiones de la vivienda a construir, y que a alrededor de seis meses del contrato y el desembolso del dinero no sólo no tuvieron novedades de la obra sino que la empresa “despareció” y sus responsables no atienden el teléfono.

En una reunión que registraron en video se escuchan los reclamos respecto de lo que pagaron y la falta de respuestas. “No sabemos dónde están los materiales, si los compraron o no”, preguntó una mujer. “Los compramos, en ningún lugar el contrato dice que tengo que mostrarte los materiales”, responde el interlocutor.

En el video se escuchan más de diez personas que increpan a quien sería el constructor sampedrino. “Explicanos por qué estamos acá”, le dicen. “Por un desastre nuestro de obra”, responde y reconoce el incumplimiento de los plazos. “Vengo demoradísimo con los contratos”, agrega. “Falta personal, no hay inspección en las obras, falsas publicidades de que vas a terminar las obras en seis meses”, le reclaman.

Estafas en todo el país

Este martes salió al aire en Radio Cuarentena una mujer identificada como Luciana Alagia quien relató su situación. Oriunda de La Plata, contrató a la empresa Proyecto Stell para construir una vivienda en el pueblo turístico Potrero de Garay, en Córdoba. “Ellos te exigían el 50 por ciento asegurando que con eso congelaban el precio de los materiales”, explicó.