El intendente de Lavalle, José Rodríguez Ponte, envió un escrito a su par de La Costa Cristian Cardozo para que en un plazo de 60 días cese la utilización del Basural a Cielo Abierto que funciona en el Paraje Pavón.

El conflicto viene de larga data y se agrava con el paso del tiempo. Según remarcaron desde la comuna, el basural "ya no cuenta con habilitación municipal" y "el plan de saneamiento planteado por la empresa privada jamás se inició".

De hecho, en el escrito se informa que el municipio de General Lavalle ya lo dejó de utilizar hace tiempo y que, ante la falta de habilitación local, la comuna vecina también debería dejar de utilizarlo.

Además se recordó un fallo judicial de 2020 que intimó a los municipios a ponerse de acuerdo en qué hacer con el tratamiento de los residuos. "Han transcurrido una infinidad de veces el plazo prudencial de 60 días desde el 15 de diciembre del 2020 a la fecha y, jamás hemos recibido ningún tipo de comentario o propuesta por parte de la Municipalidad de la Costa", señaló en la carta.

El texto completo de la carta

Dirijo a Ud. la presente en relación al uso que realiza la Municipalidad de la Costa, del Basural a cielo abierto de Pavón. Tal predio es de explotación privada y desde finales del año 2020, tiene suspendida su habilitación de acuerdo a ordenanza municipal 2371/2020. Circunstancias harto conocidas por Usted, debido a las acciones judiciales que ha entablado tanto la Municipalidad de la Costa, como la firma SOPAY S.A.

También es de destacar que, desde esta Municipalidad se está avanzando con el plan GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), por lo que se realiza el volcado de los residuos del partido, en el Parque Ambiental de General Madariaga.

Por ello y conforme el avance de los procesos judiciales, la falta de prestación de las cauciones necesarias para la continuidad de la explotación del basural- por parte de la firma SOPAY S.A. responsable de la explotación-, nos llevan en una determinada dirección.

Es de destacar que al promoverse la acción judicial por parte de la firma SOPAY S.A. en los autos: SOPAY S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAVALLE S/ PRETENSIÓN ANULATORIA otros juicios (Expte nro. DL 4777/2020)- la firma presentó un plan de saneamiento del predio- el que hasta la fecha no ha sido siquiera iniciado.

Además de los trámites que continúan en sede judicial, esta Municipalidad realiza gestiones administrativas, puesto que el objetivo final es el cierre definitivo del basural a cielo abierto de pavón. Esto en un todo con lo dispuesto por la ley provincial 13.592 (puntualmente artículo 9).

Es también de su conocimiento que, a finales del año 2020, cuando fuera sancionada la ordenanza 2371/2020, la Municipalidad de la Costa, planteó una medida cautelar por ante el Juzgado de Paz Letrado de la Costa. En el marco de dicha medida- la que ya no está vigente- el magistrado dispuso con fecha 15 de diciembre del 2020 una medida de no innovar, refiriendo en sus considerandos: tal la medida de no innovar que se solicita y por un plazo prudencial de sesenta días, tiempo que se estima suficiente para que las partes diriman su pleito en la sede judicial o administrativa que entiendan que corresponda, y con el menor impacto en las poblaciones afectadas (art. 3-inc. 1-, art. 5-incs. 2, 5 y 8- de ley 13592).

Han transcurrido, una infinidad de veces el plazo prudencial de 60 días desde el 15 de diciembre del 2020 a la fecha y, jamás hemos recibido ningún tipo de comentario o propuesta por parte de la Municipalidad de la Costa.

Es por ello que, sin entrar en ningún juicio de valor, se le hace saber a Ud. que esta Municipalidad de General Lavalle, ha comenzado a gestionar el proceso de cierre definitivo del Basural a Cielo Abierto de Pavón: predio privado, no utilizado por nuestra comuna.

Asimismo, conforme ya fuera notificado a la firma que explota el predio del Basural, se encuentra prohibido el volcado de cualquier tipo de residuos que no sean domiciliarios y / o provenientes de la poda.

Es así que, en el marco del presente proceso, deberán arbitrar los medios para cesar en el uso del predio sito en la localidad de Pavón, esto dentro del prudencial plazo de sesenta (60) días corridos a partir de la fecha.