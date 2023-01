Virginia Pérez, una joven que estuvo en el boliche Le Brique la noche que mataron a Fernando Báez Sosa y lo asistió con RCP, fue testigo en la cuarta jornada del juicio contra los ocho rugbiers acusados del brutal crimen.

"Fue muy chocante, sabía de entrada que me iban a agarrar con que la culpa fue mía porque no sabía hacer el RCP", dijo Pérez, quien contó que es certificada por la Cruz Roja. "Yo dije: prefiero una costilla rota y una persona viva, a no hacer nada y una persona muerta. Lo que decía me lo refutaban, y acá la persona que sabe soy yo, lo que hice lo hice sabiendo", señaló.

También calificó la actitud del abogado de los rugbiers Hugo Tomei. "Yo creo que estaba haciendo su trabajo, pero fue muy soberbio, y me miraba con una actitud de que hice las cosas mal", aseguró en declaraciones a la prensa.

"Son todas unas bestias por cómo le pegaron, lo que hicieron después, por cómo acusaron a un inocente. Lo peor de todo fue el después de la pelea, que estuve todo el tiempo al lado de Fernando", describió.

Dijo que cuando vi peleas dentro de Le Brique se fue y había peleas afuera también. "Nadie hacía nada, y cuando se fueron corriendo, ahí dije tenemos que cruzar", la calle para atender a Fernando. Allí le sostuvo la cabeza, le practicó las primeras reanimaciones pero luego le indicó cómo había que hacer el RCP a los policías. "Le hablaba y le decía "Quedate conmigo", lo ví a la cara y vi el golpe que tenía. Le presté atención a si hacía algún espasmo o gesto", explicó.

También contó que en el Tribunal vio a los padres de Báez. "Me estaban mirando con una sonrisa, y dije tengo que agarrar más coraje, están confiando 100% en mí, hoy todos los que venimos somos todos la voz de Fernando", reveló. Además indicó que "uno de los Pertossi" también la miró con un gesto cuando terminó de declarar.