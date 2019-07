Un peón de campo contó que el sábado por la noche fue víctima de un pedido de coimas por parte de una mujer que se desempeña como agente del Comando de Prevención Rural en un área rural de San Pedro.

Juan de Dios Lezcano relató que el sábado estaba en un camino rural en la zona ubicada detrás del Aeroclub del mencionado distrito y el vehículo en el que circulaba se quedó sin combustible. "A eso de las diez de la noche se quedó sin gasoil la camioneta y traté de purgarla para seguir el camino, se me hizo las doce de la noche y apareció la Patrulla Rural", contó.

"Me piden la documentación, les expliqué que la camioneta era prestada, que tenía la tarjeta verde y me dijeron que como no estaba a mi nombre la tenían que secuestrar", señaló el trabajador rural. En el patrullero había un efectivo que conducía y una agente como acompañante. A ella señaló por el pedido de soborno.

"'¿Esto cómo lo vamos a arreglar, Lezcano"', me dijo la chica. Yo le contesté 'no sé' y me dijo: ¿Tendrás un lechón?'. Si querés lechón, ponete las pilchas que yo tengo y vas a tener lechón, le dije", contó el denunciante. "'Ah, ¿lo arreglás así? Ahora te llamo a Inspección', me dijo. Entonces vino Burgos (Ángel Jesús, director del área) y me secuestró la camioneta. Me quiso entregar el acopladito, pero ella dijo que no, que habían incautado todo", señaló Lezcano, quien aseguró que hará la denuncia correspondiente en Fiscalía.

El denunciante agregó que los va a denunciar "porque hace dos años me pasó algo similar. Ellos están para velar por nuestra seguridad". Lezcano informó que una vez que llamaron a Inspección, el propio Burgos se presentó con la grúa para llevarse la camioneta.

Ahora el vehículo está en el depósito municipal. "Yo la necesito para trabajar y la camioneta no es mía, es prestada. El dueño va a venir a ver si la puede recuperar, él está en la zona de Solís, en un puesto en un campo", indicó.

"Es medio indignante, porque esta gente está para cuidarnos a nosotros, no para coimear y sacarnos lo poco que tenemos. Yo estoy de peón rural en un campo, sin sueldo, porque este hombre me prestó la casa, y tengo unos animales y vendo leña", finalizó Lezcano.