El concejal Pablo Perrone (FDT) fue denunciado por dos ediles opositores por violencia de género y se le aplicó una restricción perimetral. El legilador asegura que la denuncia es falsa y la perimetral de 10 días durará hasta que se aclare la situación.

Perrone explicó en declaraciones televisivas: “En el marco de las dos sesiones que hubo el viernes pasado, una fue la asamblea tributaria y otra la sesión ordinaria que tenemos cada 15 días, se dieron discusiones argumentales donde no se usaron términos adjetivantes ni descalificaciones en las argumentaciones, y las concejales entendieron que la posición mía en los votos era o estigmatizante o ninguneante hacia el voto y las argumentaciones que hicieron ellas”.

“Y si uno ve los videos de la sesión, que están en línea y accesibles para todos, la única variación que hubo en esa sesión fue la agresión del concejal Estanga en el momento en que yo estaba justamente argumentando. Empezó a insultar, a decirme cosas que yo dejé pasar para no generan en ese momento un bochorno que después mancha a la política.”

“Para que no pase a mayores me retiré del recinto y el único que fui cercenado en la palabra en ese momento fui yo. Ahí está el repudio que en ese mismo momento le hacen compañeras del bloque al concejal Estanga por las agresiones. Entiendo que el concejal habrá entendido que al momento que yo me levanté de la sesión iba a hacer una denuncia o me iba a victimizar sobre el tema. Lejos de mí eso.”

“Para mí son cuestiones que no deberían trascender del recinto las diferencias. Pero a partir de ahí se genera esta denuncia, una falsa denuncia sobre hechos concretos que están en la sesión y son públicas las líneas argumentales. El problema acá no es esta falsa denuncia, sino que yo considero que es un acto violento hacia mi persona que me impide en este momento estar en el Concejo Deliberante, o poner libremente los temas según mi criterio. Pero que la justicia haya dado por sí eso, sin darme derecho a la defensa y me haya puesto una restricción de acercamiento que me impide ir al HCD, eso en sí ya es un problema”.