Por Federico de Marco

El Frente de Todos viene desde hace tiempo empujando una agenda que no interpela prácticamente a nadie. En ese marco, gran cantidad de dirigentes, funcionarios y empleados continúan avanzando a paso firme en el cambio de ciertas definiciones como si eso modificara la realidad o como si eso fuera una respuesta a cierta demanda social.

El alejamiento de las grandes mayorías y la cultura posmoderna, líquida, individualista, han hecho carne en los gobiernos de Nación y Provincia que poco han trabajado para paliar graves problemas como la pobreza y mucho han hecho por cumplir a rajatabla estos apotegmas surgidos basalmente de biempensantes norteamericanos.

Así pasamos por variadas acciones sobre esta doxa hasta llegar al habla y la escritura: el "Día de las Infancias" en lugar del "Día del Niño", "Día del Trabajo" en lugar de "Día del Trabajador" y ahora "Día de las personas músicas" en lugar de "Día del Músico". Al menos en este último caso apareció un sujeto; en los otros no hay individuos, hay abstracciones (¿alguien vio una infancia por ahí?). Todo esto viene de la mano del "todes" y/o "todxs" y demás cuestiones que nada tienen que ver con la historia de la lengua (ni las teorías lingüísticas) ni con las demandas populares. La idea es que en estos tiempos una persona inclusiva incluye por el mero hecho de hablar así, diferente a los modos de las grandes mayorías (a quienes, en última instancia, desprecia). No olvidemos a la expulsada Victoria Donda, ex titular del INADI, quien sin sonrojarse propuso dejar de decir la palabra "negro" y reemplazarla por "no blanco". En fin... No dejan de sorprender.

Vamos a decirlo una vez más: el signo lingüístico no muta por la voluntad de un grupo determinado de hablantes (en ese caso, muy exiguo). Y si así fuera (por alguna extrañísima razón sin antecedentes históricos), ese cambio no trastocaría la estructura material de la sociedad.

"Día Nacional de las Personas Músicas. En su cumpleaños, recordamos al 'flaco' celebrando a las personas músicas, su dedicación, derechos y el mundo habitado por músicxs (SIC) federales", publicó en redes el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Lo propio hicieron otras áreas dependientes del Estado Nacional.

En redes las respuestas no se hicieron esperar. El oficialismo viene de perder una elección por paliza en 2021, contra una oposición cabizbaja, y parece no haber querido comprender ninguno de los mensajes de esa derrota.

DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS MÚSICAS En su cumpleaños, recordamos al "flaco" celebrando a las personas músicas, su dedicación, derechos y el mundo habitado por músicxs federales Lxs invitamos a ingresar en https://t.co/2DE42s84OX y conocer el catálogo de artistas bonaerenses pic.twitter.com/LIzTakTctW — Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires (@CulturaPBA) January 23, 2023

personas músicas jajajaja se creen que por el simple hecho de deformar conceptos a su antojo están siendo inclusivos y populares, cada día se rompen más la cabeza para largar el discurso más ridículo e intrascendente que vayas a ver en tu vida https://t.co/KgorMC2sLh — valentina (@valealmadag) January 23, 2023

Persona en situación de calle.

Recuperador urbano.

Personas músicas.

Hacedores culturales. Flacidez lingüística para canalizar los sentimientos de culpa. https://t.co/WrCIXpFjLx — Mendocino (@mendocinoybasta) January 23, 2023

Parece cuando tu mamá usaba lo último que dijiste para mandarte a hacer algo: vení persona música, ordená tu cuarto https://t.co/zaw1jjmMEx — Yesi (@yesicagrillo) January 23, 2023

Feliz día de les persones músiques en le díe de le músique necesite eyede se me trebe le lengee eyedeeeeeee!!!! https://t.co/axDUWr6Gef — vela(@veladehierro) January 23, 2023