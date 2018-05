Por Javier Cappiello

Miguel "Lito" Font, concejal del bloque PJ-Unidad Ciudadana (UC) de Lomas de Zamora, analizó el valor de las tarifas de los servicios públicos en el Municipio. “Están altas como en la mayoría del país, tanto agua, luz y gas. Los vecinos no pueden pagar, cada vez suben más y no hay inversión”, señaló a La Noticia1.

En ese sentido, precisó que “en Lomas tenemos una empresa de servicios de luz como Edesur que es muy malo”. “Obviamente pagás una tarifa que es muy alta y no tenés la atención que corresponde, por lo que entrás en un caos a nivel personal por no saber cómo pagar y vivir. Si no tenés dinero, te cortan la luz. Esa es la realidad que atraviesan los vecinos de Lomas de Zamora”, enfatizó.

El edil del PJ-UC, por su parte, señaló que desde el Municipio se armó una “mesa de trabajo, junto a la Defensoría del Pueblo, la Multisectorial, A.D.D.U.C (Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores) para poder avanzar en el reclamo a nivel judicial, junto al amparo presentado por el intendente (Martín Insaurralde) de manera colectiva hacia Edesur”.

“Sabemos que Edesur es una empresa privada de un servicio público con jurisdicción nacional, y en ese caso, nos dice que como Concejo Deliberante y Municipio no debemos intervenir. Por eso los amparos judiciales”, explicó.

Y agregó: “Mucho no podemos hacer en el tema tarifas, pero sí se declaró la ‘emergencia tarifaria’ en la comuna para armar una nueva mesa con distintos actores para ver qué respuestas le damos a los vecinos y cómo los podemos ayudar en el caso de cortes. Queremos que en el vecino que no puede pagar se acerque a Edesur, Aguas Argentinas o Metrogas y pueda hablar con la empresa para que se lo atienda como debe ser”.