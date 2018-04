Lorena Noemí Samper, una abogada de 39 años, fue arrestada por efectivos policiales tras ser detenida por manejar alcoholizada, de contramano y resistirse a un control de alcoholemia en el municipio de Lomas de Zamora.

La detención de la letrada ocurrió durante la madrugada de este miércoles cuando circulaba con su auto en dirección contraria por debajo del paso a nivel de la avenida 9 de julio, en la localidad de Temperley.

El personal de tránsito lomense, asimismo, verificó que la mujer presentaba 1.99 de alcohol en sangre, luego de querer evitar el test y agredir a los efectivos, según puede verse en el video publicado por Infobae.

"¡Me equivoqué, me equivoqué! Me equivoqué en una calle. Yo no le robé a nadie. No vendo drogas. Que revisen la camioneta. ¿Cómo me voy a calmar? Estudié siete años para ser alguien. Vienen estos negros de mierda que estudiaron cuatro meses y porque tienen una 9 acá se creen que son más que vos", se excusó Samper mientras unos amigos que la acompañaban la intentaba serenar.

En ese momento, la abogada disparó: "Tomátelas, falopero, chorro. Yo tengo un título y vos no. No te necesito".

Samper fue trasladada a la comisaría 3a de Lomas de Zamora y liberada a las pocas horas, aunque se inició una causa por resistencia a la autoridad e infracción de tránsito.