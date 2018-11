La justicia determinó que el joven, de 15 años, acusado de asesinar a Estefanía Samira Bonome, la niña de 9 años arrojada muerta desde un auto en inmediaciones de la estación ferroviaria de José Mármol, es inimputable. El fiscal de la causa pidió también pidió su sobreseimiento y que siga detenido en un instituto de menores.

“Fue una audiencia de Minoridad y el artículo 1 de la Ley 22.278 dispone que el menor implicado en el hecho es inimputable. Por ende, el fiscal pidió el sobreseimiento porque así lo estipula la ley. No obstante eso, solicitó que siga recluido en un instituto de seguridad porque dada la gravedad del hecho que cometió, no se sabe todavía la personalidad que tiene”, aseguró a Lanoticia1.com Martin Francolino, el abogado de la familia Bonome.

Además, al salir de la audiencia desarrollada en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nro. 2 de Lomas de Zamora el letrado precisó que “puede decirse que es perverso, pero todavía se están haciendo los estudios de rigor que se pidió al psiquiátrico para determinar en profundidad su patología”.

“En base a eso adherimos al pedido de la fiscalía. La defensa también solicitó que hasta tanto estén los estudios para saber su comportamiento ante la sociedad debe estar recluido. Después cuando estén todos los estudios peticionaremos alguna otra cuestión”, apuntó.

Sobre la hipótesis en base a las sospechas de la familia de que el primo adolescente de la víctima que confesó ser el asesino contó con la complicidad, el pasado 25 de octubre, Francolino explicó:

“En base a toda la mecánica y las pruebas colectadas, él tiene clarito que cuando manifestó su 308 explicó claro cómo fue el hecho y lo ocasionó. No cabe duda de que es el autor material del homicidio pero no descartamos que haya más autores hasta que no avance la investigación. Todavía hay que recibir las pericias histopatológicas, informes policiales que restan, testimonios sobre la reconstrucción del hecho y filmaciones para determinar si hubo más partícipes”, afirmó el asesor legal.

Pedido de justicia por parte de la familia

“Vinimos a manifestarnos por el asesinato de mi nena. Queremos que se haga justicia y que aparezcan todos los que estuvieron atrás de esto, creemos que hubo más gente porque sólo no pudo haberlo hecho”, detalló a este medio Pablo Bonome, el padre de la niña de 9 años que pertenecía a la comunidad gitana del barrio La Perla, de la localidad de José Mármol.

Sobre el familiar acusado de la causa sostuvo que “aparentemente hay dos” implicados más. “El sólo no la pudo haber matado. La engañó, la mató, pero subirla al camión y trasladarla no pudo haberla hecho. Quiero justicia”, exigió el familiar.