Según Lorenzino, los ajustes de tarifas fueron desproporcionadas. "No debían hacerse en dos años, esto no es gradualismo, es un tarifazo, donde la gente no tuvo ni por asomo los valores de actualización en sus salarios", indicó.

"Hay que hacer un esfuerzo mayor y revisar la tarifa social para los sectores más vulnerables porque la mayoría de la gente que antes estaba incluida ya no lo está", alertó.

El Defensor del Pueblo bonaerense, además, recordó que el viernes había presentado un amparo ante la Justicia federal reclamando que se declaren inconstitucionales los impuestos que se cobran junto con las facturas de los servicios públicos domiciliarios esenciales.

"En momentos en los que las tarifas de los servicios han aumentado entre 800 y 1500% en dos años, y continuarán aumentando en tanto la Justicia no intervenga, corresponde que solicitemos urgentemente que el Estado deje de financiarse con los derechos humanos, a través de impuestos que llegan a duplicar el costo de los servicios para los usuarios", finalizó.