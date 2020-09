La cuarentena por coronavirus trajo aparejado múltiples inconvenientes a lo largo de toda la provincia. En el municipio bonaerense de Monte Hermoso, varias personas sin residencia permanente, propietarios de viviendas, reclaman poder ingresar a la Comuna para verificar el estado de sus casas y terrenos frente a la ola de tomas y usurpaciones que azota al territotio provincial.

A partir de los hechos de inseguridad que también se registraron en Monte Hermoso, los no residentes se nuclearon en la red social Facebook para dar más fuerza a su legítimo reclamo. Uno de los impulsores del grupo denominado "Monte Hermoso, propietarios no residentes" dialogó con el medio local Noticias Monte Hermoso y sostuvo: "No tiene sentido que no nos dejen entrar".

"Nosotros nos cuidamos bien; no somos animales que vamos a ir a contagiar, somos seres humanos que solo queremos ver y cuidar nuestras casas. Esto es lo que el intendente no entiende. El señor Dichiara está con miedo y ante ese miedo, la pregunta es: ¿qué piensa hacer en los meses venideros? ¿Qué en el verano? ¿Va a mantener la ciudad cerrada?", disparó el hombre en declaraciones a ese medio.

"Nos sentimos discriminados, ninguneados, vapuleados, descartados, insultados, rechazados, como si tuviéramos sarna nuclear. Por un lado no nos denjan entrar a los no residentes y por otro vemos al intendente y a otros funcionarios con el barbijo mal puesto y a distancia nula. Nos duele ver a gente de Monte Hermoso haciendo compras en Bahía Blanca. Somos personas", cerró el manifestante.