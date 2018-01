El 2017 estuvo marcado por varios hechos trascendentales tanto en la política como en la sociedad, y protagonizado a la vez por distintos personajes insólitos que se destacaron en las redes sociales que marcaron una tenencia.

La “cheta” de Nordelta

El primer puesto es para Cinthia Solange Dhers, la cirujana plástica de Palermo que se hizo viral por un audio en el que se quejaba por los “nuevos vecinos en un exclusivo barrio de Nordelta”.

“No me divierte estar en Nordelta, mirando el lago, viendo gente en una reposera de Mar del Plata en el muelle tomando mate. Para eso, no invertía 200.000 dólares y me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa”, se quejó en uno de los audios viralizados en noviembre. Si bien días después allegados de Dhers salieron desmentirla y dijeron que se trató de una broma, el público recordó más la primera intención.

El “brujo” Manuel:

En la segundo ubicación está Manuel, un habitante de la localidad de Gorina en La Plata que se define como "médico curandero". Durante años formó parte del plantel de Estudiantes de La Plata cuando Alejandro Sabella era el entrenador del equipo, sin que los medio lo supiesen.

Estuvo presente durante el Mundial de Brasil 2014 con el seleccionado argentino y en 2017 se hizo conocido públicamente. También, quien tuvo entre sus clientes al chocolatero Ricardo Fort, formó parte del combinado nacional que logró el pase al mundial de Rusia 2018. Lo más reciente fue su presencia en Ecuador: Manuel viajó con el plantel de Independiente, cuando derrotó a Flamengo y salió campeón de la Copa Sudamericana.

El “Jagger” del Tren Sarmiento

El tercer puesto es para este particular vendedor ambulante de CD´s, en el correr del 2017 conocido como "Jagger del tren" tras hacerse conocido en la línea Sarmiento por comercializar los compactos por su divertido baile.

Oriundo de la localidad bonaerense de Tolosa, Federizo Feloni, logró fama en las redes por vender de una forma distinta en la vía pública su productos.

Serafín “never pony” Dengra:

Serafín Dengra, quien se ubicó en el cuarto puesto, fue un exjugador de los Pumas que jugó el Mundial de 1987, en las ligas de Australia, Italia y Francia durante la década del ’90. Aunque, este año el pilar argentino logró la fama después de que se difundieran algunos audios motivacionales enviado a sus allegados.

Al grito de “Never pony” y “Pura Sangre” logró captar la atención de futbolistas del Barcelona y también de Mauricio Macri, el presidente de la nación.

El Mago sin dientes

El quinto puesto es para Pablo Cabaleiro, más conocido como “El mago sin dientes”, quien votó en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y corrió hacia el centro Costa Salguero para alentar a Cambiemos.

Fue uno de los primeros en llegar al búnker del PRO y expresó su alegría por los primeros resultados de las elecciones del partido que lidera Mauricio Macri.