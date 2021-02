"Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus", dijo Mauricio Macri a través de las redes sociales.

Y añadió: "Tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido".

Las declaraciones del ex mandatario tienen lugar luego del escándalo protagonizado por el Gobierno a raíz de la vacunación para amigos y conocidos salteándose todos los pasos impulsada por el Ministerio de Salud.

Asimismo, Macri sentenció: "Repudio que el gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo".