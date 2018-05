Desde el municipio bonaerense de San Miguel y acompañado por la Gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, entre otras autoridades provinciales, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, presentó un plan de mejoras en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires que incluyó la entrega de 8 mil celulares destinados para establecimientos eucativos bonaerenses.

"No me canso de decirles que gobernar es una tarea humana, es cuidar y estar cerca. En ese camino hemos puesto un valor central sobre la mesa, que es la verdad. Los resultados de la evaluación Aprender no nos gustan y nos duelen", señaló el mandatario, quien agregó: "Pero nos dimos cuenta que ya no sirve más engañarnos. Ese es el camino que elegimos".

Acompañado por las autoridades de la escuela, Macri expresó: "Estamos acá para apoyar a los chicos y a los docentes. Todos estamos pensando de qué manera ir mejorando en base a algo que medimos y no en base a una fantasía o un relato. Se mejora en base a certidumbre y una evalucación concreta que nos aseguren que cuando los chicos terminen, tengan una real oportunidad de futuro".

Más tarde, el presidente se refirió a la situación actual del país y sostuvo: "En este camino seguro que hay muchos que se han sentido engañados y creen que no hay futuro después de este esfuerzo, pero lo hay. Estoy absolutamente convencido que el camino que hemos emprendido es el camino que nos va a permitir construir una sociedad más justa y podes crecer junto a nuestras familias".

Por último, Macri cargó contra el kirchnerismo y dijo: "Creo mucho en lo que hacen nuestros docentes, espero que cada día podamos construir más confianza y transmitirle a los chicos estos valores tan fundamentales: De qué jamás volvamos a engañarnos y que jamás volvamos a creer en soluciones mágicas. Y que jamás, aquello que te lo regalan, es permanente. Lo único permanente es lo que construimos con nuestro trabajo".