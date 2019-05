Mauricio Macri desembarcó este miércoles en la Capital bonaerense para recorrer los talleres ferroviarios de Tolosa y Villa Elisa. Estuvo acompañado por la Gobernadora María Eugenia Vidal, con quien presentó el nuevo sistema de frenado automático de la línea Roca que va a brindar mayor seguridad a 700 mil pasajeros y a los 364 conductores que trabajan en el Roca.

"Emociona ver como estas instalacionas se renuevan y avanzan. Después de tantos años que nos habían prometido tantas cosas, habíamos empezado a resignarnos. Nos hicieron creer que en la provincia de Buenos Aires se tenía que viajar así, sin frenos automáticos y sin seguridad", comenzó diciendo Mauricio Macri durante su discurso en el nuevo centro logístico.

"Cuando uno ve que hace 40 años no se invertía en seguridad de pasajeros en los trenes del área metropolitana. La última vez que se invirtió en los trenes, la gobernadora estaba en jardín de infantes. Uno se pregunta por qué los gobiernos anteriores no se ocuparon de esto. Uno cree que es porque estas cosas no se ven y no se pueden cortar cintas", disparó.

Durante su presentación, Macri aseguró que "ésta es la verdadera revolución de los trenes. Al igual que la revolución de los aviones y las rutas que estamos llevando a cabo". "Cuando decimos que estamos construyendo los cimientos hablamos de esto. Esto es más profundo, es pasar del abandono a la acción. Es pasar de la corrupción a la transparencia", concluyó.

Por su parte, María Eugenia Vidal sostuvo que "estas obras hubieran evitado tragedias como las de Once y Castelar, entre muchas otras". "Son obras que muchas veces no se ven. Pero de eso se trata, de hacer lo que hay que hacer aunque sean obras que no se vean y donde no haya que cortar ninguna cinta", apuntó la mandataria bonaerense, en sintonía con el discurso del presidente.

"¿De qué sirve entregar computadoras a los chicos si no hay internet? ¿De qué sirve inaugurar un hospital si no vas a poner médicos ni aparatología? Por eso decidimos poner en valor las salitas, que son los lugares donde verdaderamente se atienden los bonaerenses y sus hijos. Ni las cintas ni el discurso te cuidan. Lo que no se ve es lo que te cuida de verdad", insistió la gobernadora.

El predio está ubicado en calle 3 y 524. En noviembre del año pasado, desde la Nación habían indicado que el taller permitirá atender "hasta 30 trenes en simultáneo, para depósito, estacionamiento, mantenimiento y limpieza". Se trata de una inversión de más de 900 millones de pesos y según informaron fuentes oficiales tiempo atrás, dará trabajo a más de 400 personas.

Durante el acto estuvieron presentes el Intendente de La Plata, Julio Garro; el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; la referente de las víctimas de los familiares de la tragedia de Once, María Luján Rey; y el presidente de trenes Argentinos, Marcelo Orfilia, además de funcionarios nacionales, provinciales, municipales y trabajadores que se desempeñan en el lugar.