Verónica Magario, Vicegobernadora de la Provincia, expresó su malestar por los cambios introducidos por Juntos por el Cambio en la Ley Impositiva. La dirigente política aseguró que tendrán que buscar alternativas recaudatorias pero sin ajustar a sectores más desfavorecidos.

“Las modificaciones introducidas dejarán a la Provincia con 10 mil millones de pesos menos para atender el estado de emergencia en que se encuentra”, precisó Magario.

El cambio más trascendente es en el impuesto inmobiliario que llegará ahora solo a 600.000 partidas, en lugar de las 1,3 millones del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.

“Estas modificaciones no conservan ese espíritu de recaudar aquello que necesitamos para la emergencia. Aquellos acompañamientos a los sectores productivos y a la reactivación del trabajo hoy no han sido acompañados y han destrozado el espíritu de la Ley”, enfatizó la ex intendenta de La Matanza.

Magario explicó que el espíritu original era “que aportaran aquellos que más tenían”. Luego de los cambios introducidos, la vice gobernadora, afirmó que van “a tener que ir buscando distintas alternativas, pero fundamentalmente el ajuste no los vamos a hacer sobre nuestra gente.”