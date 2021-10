La Presidenta de AySA, Malena Galmarini, recorrió las instalaciones de la empresa Patagonia CNC Machines, para acompañar el desarrollo de esta firma, como "ejemplo de la reactivación económica e industrial impulsada por el Estado Nacional", se informó.

La empresa se encuentra en pleno crecimiento, ya que está llevando adelante la construcción de una nueva planta industrial en la localidad de General Pacheco que generará 200 puestos de trabajo.

Finalizado el recorrido, Galmarini manifestó que "lo que estamos buscando desde siempre, y desde este gobierno y desde el Frente de Todos es acompañar a aquellos que invierten en la Argentina. Estamos hoy en este lugar enorme que va a ser la segunda planta de este sector en Latinoamérica y eso me parece sumamente importante".

Las autoridades recorrieron las instalaciones de la fábrica donde se les presentó maquinaria específica y las futuras estaciones de intervención y automatización de los procesos que realizan. Actualmente, su nueva planta está en obra con un 90% de avance, y prevé su inauguración para el mes de noviembre.

Acompañaron en este evento, el Presidente de Patagonia CNC Machines, Fernando Bua, y sus socios fundadores, Gastón Bua y Joaquín Bua, y el Presidente de Establecimientos Romet, Diego Chiné. También lo hicieron el candidato a concejal por el FdT, Toto Fernández Miranda, el concejal de Tigre y vicepresidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Rodrigo Álvarez, y la concejala y Directora de Relaciones Institucionales de AySA, Mayra Mariani.

Fernando Bua, presidente de la empresa, destacó por sobre todas las cosas la incorporación de personal calificado femenino a la compañía: “tenemos 15 ingenieras liderando proyectos. Ellas se toman las cosas técnicas de una forma muy precisa y muy segura. La verdad que nos ha ido muy bien con la incorporación de mujeres”.

Por otra parte hizo hincapié en las dificultades económicas que tuvieron como empresa exportadora: “de todo lo que hacíamos, teníamos que pagar un porcentaje de lo que exportábamos. Es muy difícil cuando tenés que contratar ingenieros, mano de obra, y tenés que pagar costos altísimos por exportar”.

En esa línea, Galmarini dijo: “Es esto lo que tenemos que hacer, ayudarlos a que puedan importar lo que haya que importar, que en general se trata de la materia prima y que es lo que durante los cuatro años del gobierno anterior no les dejaban hacer. Ahora, de esta manera, lo que pueden hacer es exportar y lo que exportan, es trabajo argentino. Entonces, como yo siempre digo: no existen empresarios sin trabajadores y no existen trabajadoras sin empresarias. Por lo tanto lo que el Estado tiene que hacer es facilitar”.

Patagonia CNC Machines es una empresa Argentina dedicada a la automatización de procesos industriales, tales como máquinas de corte láser, soldaduras de resistencia, robots industriales y routers CNC, que son fabricadas de forma integral.

Finalmente, la Presidenta de AySA concluyó: "Estas son empresas familiares, pequeños talleres que se fueron convirtiendo en plantas, y esto es lo que queremos para Argentina. Tenemos que ser un Estado facilitador para aquellos que invierten y además generan puestos de trabajo genuinos para los argentinos y las argentinas, sobre todo en estas áreas como la tecnología que es lo que se viene. Es mano de obra capacitada y usando la innovación para tener más y mejores productos que puedan incursionar en otros mercados".