La precandidata a intendenta del FR-FDT Tigre, Malena Galmarini, participó del operativo de documentación que se llevó en conjunto con el Renaper en el jardín Nº950 de Rincón de Milberg para los vecinos y junto a la ONG “Compromiso con Tigre” realizó donaciones y trabajos de mantenimiento en el establecimiento educativo.

Al respecto, Galmarini declaró: “Nos encontramos en el Jardín Nº950 de Rincón de Milberg. Vinimos a ayudar con algunas cosas que están necesitando hace mucho tiempo; como instalar los juegos que les habían donado hace un año. La municipalidad no les envió a nadie durante ese tiempo y además junto a la ONG compromiso por tigre realizamos jardinería y cortamos el pasto alto que tenia el jardín. Los chicos no podían disfrutar del sector por la altura que tenía el pasto. La delegación hace tiempo que no pasa, ni realiza las tareas habituales en el jardín ”.

Para finalizar, Galmarini expresó: “Tigre quiere mas y una mejor educación esposible. Para nosotros la educación es fundamental, desde los primeros años hasta la universidad. Queremos que los hijos y las hijas de Tigre puedan estudiar de principio a fin cerca de sus casas”.

Respecto a los operativos de documentación se realizan en articulación con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y se vienen ejecutando en distintos barrios de Tigre. En ese sentido, Eduardo, responsable del operativo remarcó que la relevancia de dichas jornadas territoriales es “garantizar el derecho a la identidad a todos los ciudadanos”.

Estuvieron presente durante la jornada concejales del FR-FDT junto a referentes políticos del espacios.