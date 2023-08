El intendente Manuel Passaglia no buscará la reelección en San Nicolás. El jefe comunal de Juntos por el Cambio se correrá de la gestión local para impulsar como candidato a su hermano Santiago Passaglia, quien ocupa una banca como diputado en la Legislatura bonaerense. No obstante, a pocas horas de las elecciones PASO, el alcalde del PRO se metió de lleno en la campaña electoral y ofreció una entrevista exclusiva a LaNoticia1.com.

Respecto a las elecciones del próximo domingo, Passaglia sostuvo que “acá lo que se va a decidir es un camino”: “Nosotros hemos decidido acompañar a Patricia Bulrrich porque entendemos que la única forma que la Argentina empiece a cambiar realmente y salga adelante es con cambios profundos”.

“Esos cambios no son fáciles, nosotros lo vivimos en San Nicolás, cuando vos querés generar cambios, no es que todos te acompañan, sobre todo cuando tenés un gobernador de la vereda de enfrente. No va a ser fácil, los problemas que tiene la Argentina son muy graves y necesitamos en la misma proporcionalidad esos cambios. Y la persona que tiene el coraje para llevar adelante esos cambios profundos, estamos convencidos, que es Patricia Bullrich”, remarcó.

Passaglia subrayó que “la Argentina tiene un potencial enorme en todos los sentidos, en el agro, en tecnología, en minería, con el litio, con el cobre, en turismo, tenemos uno de los países más bellos del mundo con la mayor cantidad de climas y territorios distintos”. “O sea, el potencial lo tenemos, lo que necesitamos es un líder que nos ordene y que nos ponga a trabajar a todos en el mismo sentido. Y no tengan dudas que Patricia Burrich es la persona para este momento que está viviendo la Argentina”, sentenció.

Al ser consultado sobre qué va a pasar el domingo cuando se conozca quién ganó la interna de Juntos por el Cambio, respondió: “Vamos a estar todos juntos, a nivel nacional, provincial y municipal. De hecho, tenemos a nivel nacional y en muchos lugares búnkeres compartidos. Porque el objetivo nuestro es tener una competencia sana, más allá que a veces se pone más rígida y eso no hay que negarlo, hay que ser honestos. El objetivo de todos nosotros y como equipo de trabajo, es combatir a los verdaderos enemigos, que es la inflación, es la pobreza, es la indigencia. Y de la única forma que hagamos esto es que nos unamos todos”.

Al momento de responder cuál será el futuro después del 10 de diciembre, el alcalde nicoleño expresó: “Voy a estar acompañando a Néstor Grindetti como gobernador de la provincia de Buenos Aires y por supuesto la voy a estar acompañando a Patricia en donde ella crea que yo puedo aportar. Siempre pensando en que el lugar que vaya a ocupar sea bueno para los vecinos”.

Por último, Passaglia señaló que “el gobierno nacional es responsable de la inflación y cada día que pasa los trabajadores y los jubilados les cuesta más llegar a fin de mes”. En ese sentido, remarcó que “el gobierno provincial también es responsable de la educación, de la salud, sobre todo del estado de los hospitales provinciales y de la seguridad”. “De la seguridad no hace falta que les cuente lo mal que está y se están poniendo en la provincia de Buenos Aires. O sea, todos los temas que ellos estaban a cargo están peor”, concluyó el intendente de San Nicolás.