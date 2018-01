El sistema de multas de tránsito a través de las cámaras de seguridad del COM se pondrá en marcha próximamente las cuales, según aclararon los funcionarios, estarán debidamente señalizadas por cartelería que instalará personal del EMVIAL (Ente de Vialidad y Alumbrado) y que, además, sus ubicaciones serán informadas a través de la web del Municipio y sus redes sociales.

Las infracciones "visibles", como por ejemplo la doble fila, estacionamiento en lugares prohibidos, doblar a la izquierda en avenidas y cruzar en rojo los semáforos, serán constatadas por inspectores de Tránsito. Para no resentir el funcionamiento normal del Centro se incorporarán 30 nuevos operadores de la capacitación laboral para discapacitados.

El secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, explicó que "lo que se busca a través de esta decisión administrativa es que la Subsecretaría de Tránsito, mediante la actuación de sus inspectores, pueda determinar las distintas infracciones que se cometen a diario. Es muy difícil poder estar en todos lados al mismo tiempo. De modo que esta alternativa ayudará a poder constatar distintas violaciones a las normas". Según contó los jueces de faltas municipales que dieron viabilidad al sistema.

Asimismo remarcó que no se podrán realizar actuaciones con respecto a las velocidades máximas "porque las cámaras no están habilitadas para ese fin", ni tampoco podrán utilizarlas con ese objetivo "dado que no encuentran con la homologación correspondiente".

Una vez que se labre el acta de infracción, los conductores serán notificados en su domicilio a través de una notificación de la División de Notificaciones dela Municipalidad. Se les enviará un acta y el fotograma del momento que ocurrió la infracción.