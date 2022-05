Esta semana el excampeón del mundo, el quilmeño Sergio “Maravilla” Martínez, filma la película “Búfalo” en el distrito bonaerense de 25 de Mayo, un film basado en la vida real de Alejandro “Búfalo” Ortíz, un campeón de kickboxing.

El film también se rodará en Bolívar y Daireaux, según informó La Mañana, con la dirección a cargo de Nicanor Loreti, conocido por su ópera prima, Diablo, y por Kryptonita al igual que su serie derivada, Nafta Súper.

"Estamos muy contentos de que nos acompañe “Maravilla” (Martínez) que interpreta a ‘Bufalo’ Ortíz como así también a todo el equipo", dijo el Intendente Hernán Ralinqueo, en conferencia de prensa.

Y añadió: "Este proyecto es muy importante porque estimula y fomenta la industria del cine que está en constante desarrollo. Y nosotros junto con José (Canullán, director de Cultura) y ‘Pasta’ (Dioguardi, director de Turismo), buscamos eso, que nuestra ciudad sea el lugar de educación y donde puedan desarrollarse nuestros jóvenes. Con este proyecto, estamos dando un paso más a un objetivo que es amplio y ambicioso y que apunta a consolidar la formación universitaria del cine en 25 de Mayo".

Por su parte, Martínez aseguró que hace varios años está en "esto de la actuación", pero que éste es "el papel más importante" que le tocó interpretar. "Esta es mi prueba de fuego y siento que es fantástica porque interpreto la vida de alguien que conozco mucho porque es mi amigo. Y me siento muy cómodo en 25 de Mayo, porque la gente me brinda calidez y calidad humana, con simpleza y mucho respeto. Siento que me tratan mucho mejor de lo que deberían”, enfatizó.

Sobre el guion, resaltó que “la historia del ‘Búfalo’ es fascinante, porque se trata de un tipo que está abajo pero es un luchador, como yo entonces; me identifico". "Es muy cinematográfica la vida de Alejando y me siento orgulloso de participar”, subrayó.

En ese sentido, Martínez reveló que “este papel es la posibilidad más grande que me podía haber tocado, porque esta posibilidad, es lo que necesitaba en esta etapa de mi vida en la que estoy tratando de buscar quién soy yo”. “Fui campeón del mundo de boxeo, hace 27 años que estoy arriba del ring, pero este trabajo hace que yo me conozca”, manifestó.