“Lo primero que hizo Pullaro es decir no tenemos el apoyo del gobierno federal. Patricia Bullrich sabe que Rosario le puede pegar en el pie si eso se calienta y se prende fuego, y de hecho cuando pasaron las cosas que pasaron en marzo, ella sintió el embate y entendió que había que resolver ese problema y Pullaro lo mismo. Con lo cual se sentaron, negociaron y mantienen ese acuerdo de una manera absolutamente responsable y madura. No se quieren, pero se necesitan y acuerdan. En cambio, nosotros teníamos una interlocutora como la Ministra de Seguridad (Sabina Frederic) que no entendía un carajo de nada y un presidente que hoy sabemos se la pasaba gateando y pese a que íbamos todo el tiempo con Perotti, y nos reuníamos con él y hacíamos grandes charlas entre gateo y gateo -hoy sabemos eso- y el tipo no entendía un carajo de nada, me hablaba a mí del Código Procesal Penal….”, lanzó Marcelo Saín en declaraciones radiales.

Y añadió que la baja de delitos en la Provincia "responde a una sola razón y es el acuerdo que se ha establecido desde la gestión política de Santa Fe con los líderes criminales que manejan los grupos de sicarios y gatilleros que antes gestionaban el mercado de drogas en Rosario a través de la eliminación del adversario; no hay ninguna otra explicación porque no hay ninguna otra política en el mundo que haga descender los homicidios de manera tan pronunciada que no sea esta que yo estoy señalando”.

Al respecto, admitió que él mismo tuvo ese objetivo pero que no encontró lo que sí logró la gestión de Pullaro. “Hubo un pacto, se paró la matanza de gente, no lo veo mal. Yo me la banco y digo: Pullaro está en lo correcto. Ahora, ¿por qué fue posible hacer esto, pactar esto? En primer lugar, es un gobernador directamente comprometido con la gestión de la seguridad pública y banca a su ministro y a sus funcionarios”.

En este sentido, dijo que no fue así en su caso: “Perotti era un cagón ¿De acuerdo? Así de simple. Con lo cual, evidentemente, bancó durante un año y pico porque estaba convencido del diagnóstico que habíamos elaborado y el acuerdo que habíamos tenido antes de empezar la gestión, teníamos que desarrollar esa estrategia fuerte y él arrugó”.

Por último, se refirió a la posibilidad de mantener la tendencia a la baja de crímenes de los últimos tres meses en Rosario: “Si se rompe esta pax criminal estalla todo”.