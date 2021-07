Por Christian Thomsen Hall

Docentes agrupados en Suteba Ensenada y la lista Multicolor de La Plata convocaron a una marcha para este jueves en reclamo de reapertura paritaria y por un plan de obras para las escuelas de la región. En diálogo con LaNoticia1.com la delegada y congresal de SUTEBA La Plata, María Díaz Reck, alertó que en plena pandemia "la educación pública en la provincia de Buenos Aires atraviesa una crisis enorme".

"En nuestro distrito, La Plata, hay más de 100 establecimientos que no están en condiciones de funcionar por los profundos problemas de infraestructura que sufren desde hace años. Centralmente problemas de calefacción pero también otros inconvenienentes como filtraciones, en los techos, vidrios rotos. Todo esto sacando que las aulas no tienen estufas y no hay manera de calefaccionarlas", señaló.

La representante de la lista Multicolor de Suteba, opositora a la conducción de Roberto Baradel, indicó que la manifestación de este mediodía "sirve para exigirle al gobierno de Axel Kicillof que aumente el presupuesto educativo para que todos los estudiantes de la Provincia tengan acceso a la educación pública". En ese marco, explicó las múltiples dificultades que afrontan los alumnos en tiempos de pandemia.

"Hay muchos chicos que no tienen acceso a la conectividad y no tienen manera de mantener la continuidad pedagógica porque no tienen insumos tenológicos y muchos ni siquiera están yendo a la escuela por dificultades económicas dentro del ámbito familiar.. Por lo cual, estamos exigiendo que el Gobierno provea insumos y conevtividad para manetener la conectividad pedagógica en la Provincia", remarcó.

Por otra parte, Díaz Reck advirtió que "hoy en las escuelas bonaerenses hay cursos superpoblados de más de 60 alumnos por aula, lo cual es imposible de llevar adelante una clase". En ese contexto, subrayó que "hay más de 50 mil docentes en la Provincia que están sin trabajo". "Por eso pedimosel desdoblamiento de cursos, lo que generaría espacios más seguros y puestos de trabajo", explicó.

En tanto, la gremialista destacó la importancia de plantear "un aumento salarial y un aumento de los cupos de comedor (servicio alimentario escolar) que hoy es más que necesario por la profunda crisis social y económica que sufren las familias que asisten hoy a la escuela pública". "También queremos un aumento del presupuesto educativo de manera urgente, ya que estamos sufriendo un ajuste en sector", lanzó.

Por último, Díaz Reck resaltó que esta semana la comunidad educativa volvió a estar conmocionada por la muerte de Mónica Jara, una maestra de Neuquén que había sufrido quemaduras en gran parte de su cuerpo producto de una explosión en la escuela. "En la provincia de Buenos Aires ya perdimos a Sandra y Rubén en el 2018 por una explosión en una escuela de Moreno. No queremos más escuelas Cromañón", concluyó.