El Intendente de Nueve de Julio, Mariano Barroso lanzó fuertes críticas hacia el gobernador Axel Kicillof y sugirió que si lo va a discriminar por ser de Juntos por el Cambio, mejor que pongan interventores. En ese sentido, el alcalde recordó que la gente votó un Intendente y "esa decisión debe ser respetada",. En esa línea, recordó que "cuanto mayor independencia tengamos los intendentes, ejerceremos mejor soberanía".

En diálogo con el medio local CadenaNueve, Barroso reveló los inconvenientes con la empresa estatal ABSA. "Le estamos reclamando que se instalen más tanques de reserva agua para que no falte el líquido ante cortes de luz pero la empresa nos contestó es 'Nueve de Julio no está en los nuevos organigramas de trabajo'. También denunció algunos trabajos iniciados, en los que se rompió el pavimento y la obras quedaron inconclusas.

Seguidamente, se refirió a las obras bonaerenses, ya que más de 40 intendentes reclaman que no hay igualdad ni equidad en el reparto de obras a municipios de Juntos por el Cambio. "El Fondo de Infraestructura Municipal, no es ecuánime con nosotros, a diferencia de lo hecho por María Eugenia Vidal, donde todos los municipios, los 135, estábamos en igualdad. Si no se inyectan los fondos con equidad, perdemos soberanía", lamentó.

En ese marco, agregó: "No vemos discrecionalidad en el reparto de obras públicas. Los Hospitales municipales de distritos del Frente de Todos, como el de Pehuajó, se terminan equipando más que los Hospitales zonales que abarcan a varios municipios". Y disparó: "Si el gobernador castiga a un intendente por ser de otro partido político, al que castiga es al habitante de ese distrito. Si es así, que se designen interventores como en la época de los militares".

Por último, el jefe comunal nuevejuliense consideró que con esta actitud de Kicillof "se vuelve a una vieja práctica abandona hace 4 años ya que todo fue mucho más parejo para todos". "Ahora, se nos computa como obra pública el tendido de la red de 25 de Mayo a Nueve de Julio, cuando no corresponde ya que se hace una obra de infraestructura básica, que no corresponde ponerla en el presupuesto al distrito", concluyó Barroso.