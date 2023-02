El gobierno de Axel Kicillof modificó la estructura organizativa del Instituto de Previsión Social (IPS) a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. Desde la oposición el precandidato a gobernador del PRO; Diego Santilli, planteó objeciones a la creación de nuevos puestos políticos y el aumento del gasto.

Según el decreto N° 224/2023, "la estructura organizativa vigente se encuentra definida por una multiplicidad de normas, siendo necesaria la derogación de dicho plexo normativo, asimismo y conforme el lapso de tiempo transcurrido desde la aprobación de la primera estructura hasta la actualidad, es que resulta indispensable modernizar la misma y adecuarla a las exigencias

actuales en la materia".

Es por ello, agrega, "se hace necesario efectuar la aprobación de su estructura organizativa, con el fin de dotar al Organismo de mayor eficiencia, dinamismo, orden, operatividad y control, otorgando al mismo las herramientas de gestión necesarias para tal fin".

El diputado Santilli aseguró que los nuevos cambios implementados en el IPS, que hoy conduce Marina Moretti, representan un aumento del gasto de $350 millones de pesos para la Provincia de Buenos Aires.

Comparación: Costo estimado con la estructura anterior y la actual para 2023 (Fuente D. Santilli)

En ese sentido aseguró que el sentido de la modificación es “aumentar los cargos rentados con fines políticos”. La medida implica un "fuerte aumento en la cantidad de cargos del ente: los directores provinciales, que hasta ahora eran 2, pasarán a ser 4, los directores de línea pasarán de ser 8 a 34, los subdirectores pasarán de ser 1 a ser 19 y los jefes de departamentos pasarán de ser 6 a ser 88".

"Buenas noticias para los amigos de @kicillofok en el Boletín Oficial de hoy: 128 nuevos puestos políticos en el Instituto de Previsión Social (IPS). #FaltaMenos para que la Provincia deje de ser un refugio de La Cámpora”, posteó Santilli en sus redes sociales después de que se diera a conocer la reglamentación.

En ese sentido, agregó: “A los bonaerenses estos nuevos 128 cargos políticos les cuestan $350 millones al año. Estas son las prioridades de un gobierno ausente, donde la inseguridad es moneda corriente, donde no se promueve el trabajo privado, donde no hay un plan de reducción de impuestos y no se alienta a la producción y al sector productivo. Ya van más de 45 mil empleados públicos desde que asumieron. Esa es la única política de Estado: aumentar el gasto político".

“El resultado de estos cambios es una estructura sobrerrepresentada que de ninguna manera responde a los requerimientos del organismo, sino que persigue como único objetivo aumentar los cargos rentados con fines políticos, marca registrada de la administración Kicillof”, concluyó.

Buenas noticias para los amigos de @Kicillofok en el Boletín Oficial de hoy: 128 nuevos puestos políticos en el Instituto de Previsión Social (IPS). #FaltaMenos para que la Provincia deje de ser un refugio de La Cámpora. pic.twitter.com/p7mJlZNL3w — Diego Santilli (@diegosantilli) February 28, 2023

Qué es el IPS

El IPS es un organismo descentralizado que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y tiene a su cargo la administración de los regímenes de reparto asistidos para el personal de la administración central, municipios, docentes, servicio penitenciario y otros regímenes especiales.

El organismo presenta un déficit previsional estructural "como consecuencia de la existencia de parámetros previsionales desalineados y una tasa de sostenibilidad demográfica (cantidad de activos en relación a pasivos) que se viene deteriorando en los últimos años, representa uno de los mayores problemas de la administración de la provincia de Buenos Aires", remarcaron desde PRO.

"Año tras año aumenta el déficit del IPS. En 2021 arrojó una pérdida de casi $80.000 millones, que representó un tercio del déficit total de la Provincia, y para fines de este año se prevé que el número crezca en torno a los $100.000 millones", precisaron.

A través de un comunicado del espacio de Santilli indicaron que "entre los principales factores que explican los números en rojo del ente se destacan las condiciones de excepcionalidad con las que acceden a la jubilación quienes aportan al Instituto, edades tempranas para acceder a la jubilación por vejez, tasas de sustitución entre la jubilación y el salario más altas que las de ANSES o de la mayoría de las cajas provinciales, la facultad de computar los mejores ingresos de períodos cortos (tres años continuos o cinco discontinuos) para la determinación del haber inicial y la existencia de varios regímenes especiales con parámetros aún más laxos".

"A pesar del aumento del déficit del IPS, el aumento en la esperanza de vida de las personas y el proceso de disminución de la tasa de sostenimiento demográfico que ha tenido lugar en las últimas cinco décadas, la Provincia de Buenos Aires no ha realizado ningún cambio paramétrico en los últimos 40 años y la gestión de Kicillof incrementó el tamaño de la estructura del ente, agravando la situación", señalaron desde Juntos por el Cambio.

Cargos creados o modificados: nueva estructura

UN/A

(1) Director/a Provincial de Territorialización, UN/A (1) Director/a Provincial de Informática y Tecnologías Previsionales,

UN/A (1) Director/a General de Administración, UN/A (1) Director/a Provincial de Prestaciones, DIEZ (10) Directores/as

Regionales (I a X), UN/A (1) Director/a de Coordinación de Regiones, UN/A (1) Director/a de Infraestructura Tecnológica,

UN/A (1) Director/a de Sistemas de Información, UN/A (1) Director/a de Planificación y Mejora Tecnológica, UN/A (1)

Director/a de Administración Contable, UN/A (1) Director/a de Presupuesto, UN/A (1) Director/a de Compras y

Contrataciones, UN/A (1) Director/a Delegado/a de la Dirección Provincial de Personal, UN/A (1) Director/a de Servicios

Auxiliares, UN/A (1) Director/a de Recaudación y Fiscalización, UN/A (1) Director/a Técnico/a Operativo/a, UN/A (1)

Director/a Prestaciones Municipales, UN/A (1) Director/a Prestaciones Docentes, UN/A (1) Director/a Prestaciones

Administración General, UN/A (1) Director/a de Regímenes Especiales, Análisis de Reclamos y Recursos, UN/A (1)

Director/a Héroes y Heroínas de Malvinas y Leyes Reparatorias, UN/A (1) Director/a de Prestaciones Sociales No

Contributivas, UN/A (1) Director/a Administrativo/a, Técnico/a y Legal, UN/A (1) Director/a de Planeamiento, UN/A (1)

Director/a de Control y Gestión de Datos, UN/A (1) Director/a de Gestión Institucional, UN/A (1) Director/a de Prensa, UN/A

(1) Director/a de Comunicación Institucional, UN/A (1) Subdirector/a de Infraestructura Tecnológica, UN/A (1) Subdirector/a

de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones, UN/A (1) Subdirector/a de Procesos de Liquidación y Operaciones, UN/A

(1) Subdirector/a Contable, UN/A (1) Subdirector/a de Tesorería, UN/A (1) Subdirector/a de Personal, UN/A (1) Subdirector/a

de Recursos de Entes No Oficiales, UN/A (1) Subdirector/a de Recursos de Entes Oficiales, UN/A (1) Subdirector/a de

Fiscalización, UN/A (1) Subdirector/a Técnico/a Operativo/a, UN/A (1) Subdirector/a Prestaciones Municipales, UN/A (1)

Subdirector/a Prestaciones Docentes, UN/A (1) Subdirector/a Prestaciones Administración General, UN/A (1) Subdirector/a

de Regímenes Especiales, Análisis de Reclamos y Recursos, UN/A (1) Subdirector/a Héroes y Heroínas de Malvinas y

Leyes Reparatorias, UN/A (1) Subdirector/a de Prestaciones Sociales No Contributivas, UN/A (1) Subdirector/a de Asuntos

Legales, UN/A (1) Subdirector/a Técnico/a y Administrativo/a, UN/A (1) Subdirector/a de Control y Gestión de Datos, DIEZ

(10) Jefes/as de Departamento Administrativo Regional (I a X), UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Centro de Datos, UN/A

(1) Jefe/a de Departamento de Microinformática y Usuarios/as, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Seguridad y Redes de

Comunicación, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Análisis QA, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Desarrollo de

Aplicaciones y Servicios, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Analítica y Reportes, UN/A (1) Jefe/a de Departamento

Procesos de Liquidación, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Operaciones Informáticas, UN/A (1) Jefe/a de Departamento

de Gestión de Proyectos Tecnológicos y Mejora Continua, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Centro de Atención

Informática, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Contabilidad de Presupuesto, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Contabilidad

de Prestaciones, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Impositivo, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Sueldos, UN/A (1) Jefe/a

de Departamento Pagos, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Contable, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Rendición de

Cuentas, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Control y Gestión Presupuestaria, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de

Información y Estadística, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Contrataciones, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Gestión y

Control de Insumos, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Planificación, Evaluación y Seguimiento de Proyectos, UN/A (1)

Jefe/a de Departamento de Administración y Planteles Básicos, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Legajos y Control de

Asistencia, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Jardín de Primera Infancia, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de

Capacitación, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Mantenimiento Edilicio, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de

Automotores, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Logística, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Recepción, Control y

Registro Documental, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Registro y Análisis de Cuentas Corrientes, UN/A (1) Jefe/a de

Departamento de Gestión de Deudas y Apremios, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Recursos Entes Provinciales, UN/A (1)

Jefe/a de Departamento Recursos Municipales, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Gestión de Deudas No Corrientes,

UN/A (1) Jefe/a de Departamento Registro Único Permanente de Afiliados (R.U.P.A.), UN/A (1) Jefe/a de Departamento de

Fiscalización y Planificación, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Análisis y Codificación de Cargos, UN/A (1) Jefe/a de

Departamento Comunicación de Actos Prestacionales, UN/A (1) Jefe/a Departamento Regulación de Aportes, UN/A (1)

Jefe/a de Departamento de Evaluación y Juntas Médicas, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Determinación del Derecho

Municipal, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Regulación del Haber Municipal, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Reajustes

del Beneficio Municipal, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Pago y Actualización de Haberes Municipales, UN/A (1) Jefe/a de

Departamento Resoluciones Municipales, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Determinación del Derecho Docente, UN/A (1)

Jefe/a de Departamento Regulación del Haber Docente, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Reajustes del Beneficio

Docente, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Pago y Actualización de Haberes Docentes, UN/A (1) Jefe/a de Departamento

Resoluciones Docentes, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Determinación del Derecho Administración General, UN/A (1)

Jefe/a de Departamento Regulación del Haber Administración General, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Reajustes del

Beneficio Administración General, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Pago y Actualización de Haberes Administración

General, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Resoluciones Administración General, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Análisis

de Reclamos y Recursos, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Regímenes Especiales, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Haberes Sucesorios y Sentencias Judiciales, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Héroes y Heroínas de Malvinas, UN/A (1)

Jefe/a de Departamento Leyes Reparatorias, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Liquidación y Pago de Haberes, UN/A (1)

Jefe/a de Departamento Pensiones Sociales, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Movimiento y Liquidaciones, UN/A (1)

Jefe/a de Departamento Recepción y Proyectos Resolutivos, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Evaluación, Supervisión y

Contralor, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Judiciales, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Contencioso Administrativo, UN/A

(1) Jefe/a de Departamento de Títulos Ejecutivos, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Relatoría, UN/A (1) Jefe/a de

Departamento Técnico Administrativo, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Normas y Procesos, UN/A (1) Jefe/a de

Departamento Código de Descuento, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Mesa de Entradas, UN/A (1) Jefe/a de

Departamento de Notificaciones, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Planificación Estratégica y Operativa, UN/A (1) Jefe/a

de Departamento de Asuntos y Proyectos Estratégicos, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Estudio de la Seguridad

Social, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Control Prestacional, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Control de

Administración y Financiamiento, UN/A (1) Jefe/a de Departamento Detección, Gestión y Recupero de Deudas, UN/A (1)

Jefe/a de Departamento de Estadística, Análisis e Inteligencia de Datos, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Coordinación

e Implementación de Mejoras Continuas, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Difusión Periodística, UN/A (1) Jefe/a de

Departamento de Medios Audiovisuales, UN/A (1) Jefe/a de Departamento de Comunicación Directa e Interna, UN/A (1)

Jefe/a de Departamento de Vínculo con la Comunidad