El Jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria bonaerense, Jorge Srodek, opinó sobre la situación de desempleo en el país en la apertura de la 75º exposición rural de Saavedra. El funcionario sostuvo: "La limitante de la producción agropecuaria es la falta de mano de obra. No se coman cualquier amague de la falta de trabajo. Más que falta de trabajo, hay falta de ganas de trabajar".

Pese a los rechazos a nivel local, una fuente de Agroindustria minimizó las declaraciones y que las mismas no se interpretaron debidamente. "No dijo la barbaridad de 'no trabaja el que no quiere'", sostuvo a La Noticia 1, al tiempo que remarcó que lo dicho, "en realidad, fue que falta gente con oficio para trabajar en el campo" y que "por eso contratan de otras provincias".

En su discurso, registrado por el Semanario Reflejos, Srodek aseguró: "De 135 distritos en la provincia de Buenos Aires, hay 129 que piden mano de obra. Se acabaron los molineros, los alambradores, no hay plomeros, pintores, albañiles, ¿de qué falta de trabajo están hablando?". Y remarcó: "Es un honor ganarse el pan de cada día con el sudor de la frente y no con un plan".

Los dichos del funcionario oriundo de Coronel Dorrego no cayeron bien en la oposición, en especial, desde el Justicialismo de Saavedra que consideró que su discurso, "demuestra nuevamente la visión distorsionada de la situación socioeconómica que el país atraviesa".

Consultada por este portal la fuente del ministerio, que conduce Leonardo Sarquís, sobre qué están haciendo para solucionar esa falta de mano de obra, hizo hincapié en que la capacitación para oficios rurales con prácticas, incluyendo a las familias de los alumnos, se hace a través de las escuelas rurales y a través de once chacras experimentales que existen en la Provincia pero que para ello hay que generar arraigo y conectividad a través de los caminos rurales, muchos de ellos destruidos.