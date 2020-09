La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt) y Federación de Obreros y Empleados del Correo Oficial y Privados (Foecop) anunciaron medidas de fuerza ante el reclamo de reapertura de paritarias que se encuentra vencida desde marzo para este 21 de septiembre, y se suma así a los reclamos de incrementos en el sector estatal tanto a nivel nacional como provincial.

"Se lleva a conocimiento de todos los Sindicatos adheridos y compañeros aliados de estas Organizaciones gremiales que los representan, del inicio de TRABAJO A REGLAMENTO, QUITE DE COLABORACIÓN, ASAMBLEAS EN LUGARES DE TRABAJO y 2 HORAS DE PARO por turno a partir de las 0:00 horas del dla 21/09/2020, como consecuencia de la actitud de desaprensión que las autoridades de Correo Argentina SA (CORASA) manifiestan hacia los trabajadores telepostales a lo largo del año en curso", indicaron en un comunicado.

Asimismo agregan "Todos sabemos que de acuerdo a lo dispuesto por el DNU N 297/20 (Art. 6º - Inc. 21) del PEN, la actividad del Correo Oficial ha sido calificada como esencial, lo cual no solo ha hecho que no hayamos dejado de trabajar ni un solo dia durante la pandemia, sino que además, hemos desempeñado nuestras tareas con un encomiable compromiso y sentido de la responsabilidad, sin ser reconocidos por ello en lo más minimo".

"En este largo periodo - aseguran - hemos solicitado insistentemente iniciar las negociaciones paritarias, teniendo en cuenta que la anterior finalizó el 31 de marzo último. En tal sentido corresponde abrir dicha instancia a los fines de tratar la correspondiente al año 2020/2021, no solo como reconocimiento al esfuerzo mencionado, sino como una necesidad considerando que la inflación reinante durante el año 2019 y en lo que va del presente año, ha golpeado duramente el poder adquisitivo de los telepostales".

Y finalizan: "Por último, queremos señalar que fuimos convocados inicialmente para la constitución de la comisión negociadora, pero después, de manera unilateral y sin justificación ni explicación lógica, nos comunicaron que la dejaban sin efecto, desoyendo hasta la fecha, nuestros reiterados intentos por reencauzar dicho propósito".