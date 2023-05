En la cuarta audiencia del juicio por la Masacre de Monte, tuvo lugar un testimonio que complica aún más la situación de los cuatro policías acusados de homicidio agravado en la persecución y tiroteo del 20 de mayo de 2019 en la que murieron cuatro jóvenes. Cabe destacar que durante la tercera audiencia, los testigos afirmaron que escucharon “cuatro o cinco detonaciones”.

En la jornada de este jueves, declaró Ignacio Cattaneo, un vecino que estaba a unos 50 metros del lugar en el momento en el que el auto de los adolescentes chocó contra el acoplado de un camión. Según el hombre, los policías tenían “intención de rematar” a los jóvenes luego del accidente.

“Después del fuerte estruendo del choque, veo bajarse al conductor de un móvil policial en posición de tiro con un arma de fuego en la mano. Pierdo de vista al conductor y escuchó una detonación de un arma de fuego”, relató Cattaneo desde España, a través de la plataforma Microsoft Teams.

En su declaración, el testigo dijo que esa noche creyó estar presenciando “un enfrentamiento”, ya que vio al conductor de la patrulla descender del vehículo “en posición de tiro”, por lo que decidió resguardarse; y luego escuchó los disparos.

“No se entendía bien lo que había pasado. Un uniformado, que no se acercaba a la escena, me dice que eran unos chorros que venían desde el barrio Montemar. Veía una montaña de tierra. Cuando veo más en detalle, veo que había dos cuerpos en la calle y una butaca dispersa. Más adelante, veo la parte delantera de un vehículo. Ahí me di cuenta que era un coche que se había partido a la mitad”, describió Cattaneo.

En esa línea, Cattaneo afirmó haber visto a “dos chicas heridas”, en referencia a Camila López y Rocío Quagliarello. Esta última, es la única superviviente de los cinco adolescentes que estuvieron implicados en la Masacre de Monte, y estuvo presente en el inicio del juicio el pasado lunes.

“Tenían el pelo largo y rubio, estaban tendidas. Una de ellas, solo una, se podía mover y trataba de reincorporarse levantando su torso, de la cintura para abajo no se movía. Se quejaba del dolor. Trataba de llamar a la amiga que no se movía”, detalló el vecino de San Miguel del Monte.