Tras la condena por unanimidad para los cuatro policías imputados en el juicio por la Masacre de Monte, el senador bonaerense de Juntos, Joaquín De la Torre, celebró el veredicto y reclamó quese pongan a trabajar en iniciativas parlamentarias que permitan romper con el “monopolio policial de la información”.

Así se manifestó De la Torre en su intervención en la comisión de Seguridad de la Cámara alta, que sesionó este jueves al mediodía. Cabe destacar que, cuando se produjo la Masacre de Monte, De la Torre era el ministro de Gobierno de la por entonces Gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

En ese marco, el senador de Juntos que participó de la sesión vía zoom, rememoró ante la comisión que, días después de la tragedia, recibió información “brindada 100% por las fuerzas policiales”, que resultó ser engañosa.

“Recuerdo que en los primeros cuatro días de la Masacre de Monte, toda la información que se daba era brindada en el 100% por la fuerza policiales, y venía sosteniendo que había sido un accidente de autos, donde los chicos se habían chocado con un camión”,recordó el precandidato a Gobernador de la Provincia.

En esta línea, detalló que en el informe recibido se omitió el hecho de que los adolescentes fueron perseguidos durante varios minutos por efectivos bonaerenses que, al ver que los chicos no frenaban, decidieron dispararles en reiteradas oportunidades.

“Ese funcionamiento del sistema de información de lo que pasa en el territorio, del control y el manejo exclusivo de la policía, hace que la política y los ministerios públicos sean esclavos de dicha información”, aseguró. Y agregó: “Si nosotros no trabajamos sobre mecanismos que rompan ese monopolio de la información, nos van a seguir ‘llevando en burrito’”.

En ese sentido, De la Torre le recalcó a sus compañeros de la comisión de Seguridad de la Cámara alta provincial que “ya no hay espacio para que miremos para otro lado y para que sigamos en una actitud pasiva”, y volvió a reiterar la necesidad de romper con el control policial en el manejo de la información.

“Esto pasa todos los días en un montón de cuestiones, y si nosotros no nos hacemos cargo, vamos a seguir nombrando días en conmemoración de tantos años, pero no vamos a cumplir con nuestra tarea”, enfatizó De la Torre, aludiendo a que el veredicto de la Masacre de Monte no apareció en el temario de sesión del día de la fecha.

Por su parte, el presidente de la comisión de Seguridad, Walter Lanaro, acompañó el pedido de su par y compañero de bancada y pidió a los presentes “trabajar en un proyecto en cohesión” para terminar con la monopolización policial de la información.