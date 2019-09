La intendenta de Monte, Sandra Mayol, será investigada por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público en el caso conocido como "Masacre de Monte" a pedido de la querella representada por la Comisión Provincial por la memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

"Yo lo recibí por los medios. Es muy triste que aparezca primero en los medios", lamentó Mayol. "No tengo nada que ocultar. Desde el primer momento me acerqué a la justicia para aportar la prueba", reafirmó la jefa comunal.

El pedido fue formulado ante la UFI N° 1 de Cañuelas, a cargo del fiscal Lisandro Damonte, y es un desprendimiento de la causa de la muerte de cuatro jóvenes montenses, tres de ellos menores de edad, en la madrugada del 20 de mayo tras una persecución policial y por motivos no del todo esclarecidos. Lo que intentará determinar el fiscal es la actitud de Mayol tras el hecho consumado.

"No conozco el expediente porque como fui testigo no lo pude revisar ni leer. Por lo poco que me dicen, quieren imputar responsabilidad como parte de encubrimiento. Es investigar si yo tuve alguna acción que pudiera ser incumplimiento de funcionario público", comentó en diálogo con FM Actitud 92.5

La intendenta agregó: "Lo voy a reiterar todas las veces que haga falta: Jamás tuve ninguna actitud de encubrimiento, siempre me puse al lado de la familia."

"Llama la atención que sea en el marco de una elección. Que me investiguen no me preocupa. No hay que dejar que se duerma el expediente, hay que terminar de conocer la verdad porque no se saben los móviles. Hoy hay un proceso donde no hay condenados aún. Indudablemente que aparezca esto ahora, tiene connotación política", cuestionó.