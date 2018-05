El expresidente del Banco Nación Carlos Melconian se refirió al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el cierre de A Todo Trigo. "Lo que sucede con la economía no es un problema de estos 10 días, sino de qué se hizo en los últimos 720", comentó. Y agregó: "Yo admiro las buenas ondas del jefe de gabinete, pero con eso solo no se gobierna. Cristina dejó el déficit financiero en 5 puntos y nosotros lo subimos a 6. Eso no es gradualismo. Es inacción".