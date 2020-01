Por Ramiro Pablo Gómez

Melisa Greco es Diputada provincial de Juntos por el Cambio por la quinta sección electoral. Oriunda de Tandil, profesora de historia, fue concejal de su distrito y se ubica dentro de la juventud radical. Feminista, reivindica el concepto de militancia y se preocupa por los problemas medios ambientales. En esta entrevista con LaNoticia1.com se abordaron temáticas de género, militancia, historia política, radicalismo, juventud y labor legislativa.

Feminismo:

Desde una perspectiva feminista ¿Cómo evalúas el rol de la mujer en el campo político?

Hubo muchos avances en todo lo que es materia legislativa que sirvieron de herramienta para tener mayor participación dentro del ámbito político sobre todo en el legislativo pero no así tanto en el ejecutivo. Son pequeño o grandes avances aunque todavía faltan herramientas complementarias para que la mujer tenga una participación plena en la vida política.

Por ejemplo tenemos desde 2017 la Ley de Paridad para la conformación de las listas para los cuerpos deliberativos pero a la hora de ejercer nuestro rol nos encontramos con que tenemos más mujeres participando en los concejos deliberantes pero no tenemos una licencia por maternidad para las concejalas. Falta mucho por avanzar.

Celebro la creación del Ministerios Provincial de la Mujer, desde la oposición y de la militancia feminista una va a estar atenta al tipo de contenido y a las políticas públicas que se empiecen a diagramar desde este ministerio.

A nivel general y en relación al movimiento feminista ¿Qué rol crees que debe tener el hombre en este proceso de cambio social?

Es una opinión personal, soy de las feministas que creen en la equidad e igualdad entre las mujeres y los hombres y en un rol complementario. Es una discusión que tenemos al interior del feminismo, por ejemplo, en las marchas si los hombres deben o no acompañar. Desde mi visión creo que los hombres deben acompañar estos procesos y reclamos. Hay muchísimos que los están haciendo pero tampoco quiero caer en la cuestión binaria.

Militancia:

¿Cómo definirías el concepto de militancia?

La militancia puede ser partidaria pero siempre es política. Cuando alguno le da una connotación negativa yo refuto lo siguiente, cada uno en las pequeñas luchas cotidianas que hay está militando, puede ser a través de una ONG, un club de barrio, cuando trabajamos por las problemáticas de género o medio ambientales.

Empezaste a militar en Franja Morada a los 18 años, luego pasaste a la Juventud Radical. ¿Por qué te inclinaste por el Radicalismo?

Empecé en la organización Universitaria Franja Morada en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN donde estudié Profesorado de Historia. Al poco tiempo ingrese a la Juventud Radical de Tandil a los 20 años y a los 24 asumí como Vice Presidenta de la Juventud Radical de la Provincia cargo que mantuve hasta los 28 años.

Tengo una anécdota personal con el radicalismo. Me encontraba estudiando en humanas, me había acercado a un grupo de militantes de Franja Morada que me hablaban de la educación pública, del co gobierno, de la autonomía de la universidad basados en valores de humildad, de trabajo, de compromiso, de transparencia, de ética, de moral, me invitaron al Comité y fui. Cuando vuelvo a mi casa le cuento a mi mamá y me dice “te tengo que contar algo. Tu papa y yo militamos en la Juventud Radical en la campaña de Alfonsín”.

Creo que fue un poco la ideología que estaba empezando a transitar y también la cuestión familiar. Una vez que conoces el radicalismo es como bichito que te enamora para toda la vida. Me defino como radical social demócrata por mi formación por las lecturas sobre Alem, Yrigoyen, Alfonsín.

Cada vez que hay un desgaste de la clase política se habla de renovación. Vos podes ser incluida dentro de esa franja junto a otros jóvenes dirigentes. ¿En qué consiste esta renovación?

Somos producto de un trabajo en conjunto entre los mayores de nuestro partido y de la propia juventud que comenzamos a militar a partir del 2010. Es producto de la inquietud de la juventud y del acompañamiento que nos dieron nuestros mayores dentro del partido. Somos dirigentes jóvenes a los cuales nos depositaron la confianza, el compromiso, la responsabilidad de seguir dirigiendo los destinos de nuestro partido y trabajar de cara a la sociedad con esta herramienta de transformación social. Nosotros pensamos dentro de esta renovación seguir con nuestras banderas partidarias e ir actualizándolas.

Historia Política:

Podemos identificar las bases del radicalismo en Alem, Yrygoyen, Frondizi, Alfonsin. En esta coalición con Cambiemos ¿Se respetan las bases o hay tensión en torno a eso?

Desde el 2003 lo que tenemos son alianzas electorales y siempre ha habido tensiones. Son una multiplicidad de actores, de miradas e ideas. Igualmente las tensiones existieron desde la fundación del Radicalismo cuando Mitre y Alem se separan.

Perón mete preso a Balbín, Balbín conspira contra Perón en 1955 y finalmente se dan un abrazo y se definen como adversarios más que como enemigos. ¿Cómo ves la relación entre radicalismo y peronismo actualmente?

La concepción bipartidista ha culminado en la Argentina en1994 por la reforma de la constitución nacional donde se determina que hay que tener el 45% de votos para llegar a la presidencia. Es un punto de inflexión en la estrategia y armado electoral y el inicio a un camino de alianzas. Seguir hablando de la dicotomía entre peronismo y radicalismo hoy no tiene sentido porque lo que hay es un antagonismo entre alianzas. El Peronismo y Radicalismo comparten una base del campo popular y puede haber puntos en común en lo que son las políticas públicas para la sociedad.

También se está poniendo en juicio los estancamientos de derecha, izquierda, centro y demás porque tenemos esta amalgama de frentes políticos que no comparten todos los puntos de vista y eso los vuelve más ricos y democráticos.

Labor Legislativa:

¿Cuáles son tus áreas de interés en la legislatura bonaerense?

Están basados en una agenda joven. Abordan temáticas troncales como es la cuestión de género, medio ambiente, las juventudes, primer empleo. Por la sección que represento, el turismo. Creo que no hay una única manera de ser joven y hay que llegar a los múltiples jóvenes.

Desde tu posición de legisladora ¿Qué proyectos tenés para Tandil?

Tandil en el 2023 va a cumplir 200 años de vida y es una de las ciudades con mejor calidad de vida del país y nuestro objetivo es que sea la mejor ciudad de la Argentina con calidad de vida. Vamos a trabajar de cara a eso con políticas públicas legislativas, trabajar en forma conjunta con la universidad e instituciones intermedias de la sociedad civil.