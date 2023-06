Luego de obtener la copa del mundo con la Argentina, el capitán terminó su contrato con el PSG, y negocia con Inter de Miami. El proyeco es liderado por el exfutbolista David Beckham. "Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", afirma.