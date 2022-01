El flamante ministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio, expresó estar a favor de extender el pase sanitario para viajar en los micros de media y larga distancia dado el contexto de suba de contagios por coronavirus. Este lunes se reunirá con el ministro de salud, Nicolas Kreplak.

“Soy de la idea de que sea exigido el pasaporte sanitario para los micros de media y larga distancia. Este movimiento turístico que tenemos hay que acompañarlo con la mayor seguridad posible”, aseguró el funcionario al Destape Radio.

D’Onofrio argumentó que “el pasaporte sanitario no solo brinda seguridad al que está vacunado, es un incentivo a quien no está vacunado o al que no se dio la segunda dosis”.

El problema que plantea esta medida es qué sucede con los pasajeros que no tienen el esquema completo y sacaron su pasaje cuando ninguna normativa exigía pase sanitario con fines turísticos.