Diego Kravetz, jefe de Gabinete y Responsable del área de Seguridad del municipio de Lanús se refirió al crimen de Morena, la nena de 11 años que falleció luego de ser embestida por dos asaltantes antes de ingresar al colegio y explicó que es de público conocimiento donde paran los delincuentes, lo que facilitó dar con los sospechosos.

“En general los motochorros de la zona sabemos donde paran, donde ranchean, bastante conocida es la situación de donde están. Entonces, en función de las cámaras, donde se dirigió la moto, etc., empezó la búsqueda, que, obviamente estaban en uno de estos tres lugares donde ranchean en la zona, y cuando se va a hacer los procedimientos, técnicamente se aprehenden a siete personas”.

“Una de las siete, que es un reconocido delincuente de acá, que tiene catorce años, mirá, fíjate las cosas que hará, que es recontra conocido y tiene catorce años, el recontra conocido delincuente auto imputa el hecho”, explicó en diálogo con Radio con Vos, aclarando los primeros trascendidos que señalaban a un menor de edad como autor del hecho.

“¿Por qué? Porque es muy común en las bandas mixtas donde hay mayores y menores, que el que es menor se haga cargo, le dicen ellos, del arma o de la situación”, detalló. Y agregó: “Es un poco la realidad de por qué terminan siendo dos mayores”, en relación a los dos hermanos arrestados como sospechosos.

“El menor se habría auto imputado, finalmente de las cámaras, de los testigos, y de la propia moto, que si bien estaba en la casa, el padre de este menor es el que mete la moto adentro. Bueno, con todo eso se rearma la investigación y se da cuenta de estos dos. Uno que había sido arrestado con el menor, que estaba dentro de esos siete, y el segundo hermano que lo agarran en capital y lo llevan detenido”, aclaró.

Cabe aclarar que si bien el director del Hospital, Evita, había informado que la causa de la muerte de Morena fue por “un traumatismo craneoencefálico”, en las últimas horas, los resultados de la autopsia arrojaron que la causa de muerte fue “una hemorragia interna a partir de los golpes que le dieron en el estómago los propios asesinos”, detalló la conductora radial.

En este marco, se le consultó a Kravetz por la demora en la llegada de la ambulancia al lugar de los hechos, y el funcionario explicó que “cuando vos llamás al 911 en la provincia, va a La Plata y de ahí se deriva. En este caso, hasta que llegó acá, el pedido de ambulancia tardó 20 minutos. Igualmente la ambulancia se despachó”.

Kravetz aclaró que para que el servicio sanitario acuda de manera más rápida “nosotros desarrollamos acá el 132, que es como un 9-11 local, y entonces es más fácil”. Y continuó relatando que fue un quiosquera la que se comunicó con él para decirle que la ambulancia no llegaba y detalló: “la quiosquera, se llama Ana María, me llama por teléfono a mí y me dice que está tardando la ambulancia. Yo le digo, que despacho una y ahí mandan una ambulancia que tardó 15 minutos más”.