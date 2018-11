La manifestación tuvo lugar en boulevard Ballester y Alvear, a metros de la seccional 2ª de la Policía de la Provincia de Villa Ballester, Partido de San Martín.

"La policía no tiene nada que ver. Son los jueces y fiscales los que tienen trabajar por mi hija. Ellos no pueden hacer nada sin los jueces y fiscales. No quiero agresiones. Nosotros venimos porque los jueces tienen que trabajar, para que la policía pueda actuar", indicó el padre de Zaira.

Zaira Rodríguez fue asesinada de un balazo el sábado delante de su novio cuando dos motochorros intentaron robarle el auto en Villa Ballester.

El sospechoso de ser autor material del homicidio es un joven de 23 años que fue entregado por su padre.