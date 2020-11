"La eliminación de potenciales criaderos controla la cantidad de mosquitos adultos, si nosotros no tenemos criaderos, no vamos a tener mosquitos y si no tenemos mosquitos vamos a poder controlar el dengue", sostuvo el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Costa, en alusión al reciente lanzamiento de la campaña nacional contra el dengue.

Asimismo, señaló que desde el Gobierno buscan trabajar en forma articulada y ordenada para lograr un control efectivo del mosquito y así evitar la transmisión de la enfermedad".

"La eliminación de potenciales criaderos controla la cantidad de mosquitos adultos, si nosotros no tenemos criaderos, no vamos a tener mosquitos y si no tenemos mosquitos vamos a poder controlar el dengue; el pilar estratégico de la campaña contra el dengue se centra en la prevención", continuó Costa.

"Las campañas de abordaje del dengue se deben realizar durante todo el año, pero en este momento con una mayor fuerza -en cantidad y calidad-, debido al aumento de las temperaturas y de la humedad con la llegada de la primavera y antes de que lleguen los meses del verano con las condiciones medioambientales que permitan el mayor desarrollo del mosquito Aedes aegypti, vector de esa enfermedad", apuntó el funcionario.