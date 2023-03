Ayer miércoles, en medio de una nueva ola de calor, se generó un masivo corte de energía eléctrica que afectó a AMBA y varias provincias del país. "Está apagado el centro del país", reconocieron en el Gobierno. Fuentes oficiales explicaron que el corte fue a raíz de una contingencia eléctrica grave por un incendio salió una línea de 500 kV Campana-Rodríguez.

Sobre el incendio, registrado en Pilar, el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, dijo que "podría ser intencional". "Esa línea recorre todo el país, desde Yacyretá hasta la Patagonia. Y ya hemos tenido un atentado en el sur del país hace poco". No obstante, estos incendios que parecen raros para el Gobierno, suelen ser moneda corriente en la Provincia.

Para conocer más sobre lo que sucedió, LaNoticia1.com se contactó directamente con Adrián Peralta, jefe de Bomberos de la localidad de Garín que intervino en el incendio que afectó torres de alta tensión en la zona de Pilar. "Nosotros estábamos en un incendio en la jurisdicción de Pilar, colaborando porque soy el director de operaciones de la zona norte", comenzó relatando.

"El fuego se registró en un campo ubicado en zona de Pilar, donde corría una línea de alta tensión debajo del incendio. Con la ayuda de Defensa Civil de la Provincia y Policía Bonaerense que trajo los helicópeteros, pudimos evacuar rápidamente el incendio. Terminamos tipo 00.00, 1.00. Hoy se está enfirando la zona. Se hizo al extincion total y no pasó a mayores", precisó.

En declaraciones ante nuestros micrófonos, Peralta reconoció que "no sabemos si por culpa del fuego fue el corte". "Eso no lo podemos establecer, se está haciendo una investigación. s importante la denuncia porque hay que investigar. No lo podemos establecer nosotros porque somos bomberos voluntarios, nada más", agregó el rescatista, evitando entrar en polémicas.

Lo cierto es que los incendios forestales son cada vez más recurrentes en territorio bonaerense y pese a lo que sostienen desde el Gobierno, nada hace pensar que lo de ayer podría tratarse de un atentado. En ese sentido, el propio Peralta admitió que la lucha contra las llamas es incesante: "Por la sequía, desde hace meses venimos trabajamos en Baradero, San Pedro y Zárate".

El ecocidio sin precedentes, que durante todo el 2022 también afectó a las islas del Delta destruyendo miles de hectáreas, parece no tener fin en la Provincia y en muchos distritos el aire se volvió "irrespirable" como consecuencia del humo. Por toda esta situación, la gestión del ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, quedó en el centro de las críticas.