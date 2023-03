Argentina, 1985 se quedó en la puerta del tercer Oscar para el país. La estatuilla a la mejor película internacional fue para Sin novedad en el frente (All Quiet On The Western Front), el drama bélico del alemán Edward Berger.

La comitiva encabezada por el director Santiago Mitre y los protagonistas Ricardo Darín y Peter Lanzani aplaudieron al ganador con la satisfacción del deber cumplido: haber puesto algo de luz sobre una de las historias más oscuras de nuestro país.

"Quiero felicitar a cada persona que formó parte de la maravillosa película Argentina,1985. A pesar de no haber ganado este reconocimiento, celebremos el enorme orgullo de que el cine argentino nos represente frente al mundo, por la democracia y con infinito talento", escribió en Twitter el Presidente Alberto Fernández tras conocerse la derrota.

"Este año la Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida. Nuestro compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia sigue intacto, la violencia debe desaparecer y la voluntad popular debe existir para siempre", añadió el mandatario.