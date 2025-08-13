Con la finalidad de poner en agenda a los vecinos, Nuevos Aires presentó oficialmente “Tu Municipio, Tu Decisión”, una herramienta digital de escucha vecinal destinada a los ciudadanos de cada uno de los 135 distritos de la provincia, para que éstos emitan sus propuestas, opiniones y sugerencias para transformar su comunidad.

La plataforma es ágil y simple para dejar asentados las inquietudes. Está disponible en http://nuevosaires.com/tuvoz . Desde allí se invita a los vecinos a participar de manera abierta y directa, aportando ideas sobre temas clave como seguridad, educación, salud, infraestructura, desarrollo productivo y medio ambiente.

“Queremos que las prioridades para cada municipio las definan quienes mejor lo saben: sus propios vecinos. Esta plataforma es una invitación a escucharlos, sin intermediarios, y a construir un plan real de transformación desde abajo hacia arriba”, señalaron desde Nuevos Aires.

Además de su plataforma de gobierno, que ya funciona en http://nuevosaires.com, la agrupación busca que el debate y las decisiones comiencen en cada barrio, en cada pueblo y en cada ciudad, priorizando la participación ciudadana como motor de cambio.

