La convocatoria a las calles de Olavarría fue horas después de que la justicia confirmara la denuncia de dos adolescentes contra al menos dos jóvenes, uno de ellos detenido. A las 17 de este miércoles, un grupo de adolescentes autoconvocadas se presentaron en las escalinatas del Palacio San Martín después de la repercusión social y mediática que tuvo el caso: Alrededor de 200 personas estuvieron en la marcha.

Olavarría, la ciudad que despierta. Se va a caer. pic.twitter.com/lfjRz2N2Qk — Juanita (@juanita_dlv) 2 de mayo de 2018

Según informó El Popular, cerca de las 17,30 comenzó el recorrido por el centro de la ciudad hacia la agencia de viajes en la que trabajarían los dos imputados y donde habrían ocurrido los abusos. El recorrido continuó en el boliche céntrico donde las adolescentes habrían consumido algo que las sedó.

Allí se pegaron carteles en repudio que decían: "No es No", "Yo si te creo", "Por las que ya no están, por mi, por vos, por todas nosotras", "Ovarios, garra y corazón", "Si tocan a una nos tocan a todas", entre otros. Luego, finalizaron la marcha en el punto inicial, las escalinatas del Palacio San Martín.

En tanto, el detenido se trata de un joven de 21 años que había sido detenido en la jornada del martes y ya fue trasladado en las últimas horas a la comisaría de Las Flores. Se trata de Néstor Pola, quien se encuentra imputado por "abuso sexual con acceso carnal". Por los casos de abuso sexual el club Ferro Carril Sud apartó a un colaborador.

Mientras tanto se intenta dar con el otro imputado en la investigación, quien fue imputado por "abuso sexual gravemente ultrajante". Los hechos que investiga la Dra. María Paula Serrano, de la UFI Nº 4, sucedieron el pasado fin de semana.