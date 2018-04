Durante la sesión que se llevó a cabo ayer en la Cámara de Diputados Bonaerense, el diputado provincial Federico Otermín le reclamó al gobierno que “se haga cargo y dé la discusión de fondo sobre el tarifazo poniéndole un límite a las ganancias millonarias de las empresas”.

“Extrañamente, empezamos hablando de las tarifas que cobran los amigos del gobierno y terminamos hablando de los impuestos que cobra el Estado de todos. Lo que hace Cambiemos con la política tarifaria me recuerda a Micky Vainilla, el personaje de Capusotto, porque no asumen la posición ideológica de las medidas que toman y las plantean como si no hubiera otra solución posible. ‘Haciendo lo que hay que hacer’ es ajuste pop”, señaló Otermín.

En la sesión, en la que se trató el recorte de impuestos provinciales, el diputado también cuestionó “que se presente como una buena noticia el achicamiento del Estado” y sostuvo que “Macri y Vidal tomaron la decisión política de favorecer a los dueños de las empresas eléctricas, que se están llevando los recursos y el esfuerzo de todos los bonaerenses”.

“En vez de garantizar la sustentabilidad de los bonaerenses, se enfocan en la sustentabilidad de pocos empresarios que tienen concentrada la energía en la Provincia”, agregó.

“A cada paso que da, Cambiemos confirma que es un gobierno de ricos para ricos, que será recordado por el ajuste y la mentira. No es justo que miles de familias bonaerenses tengan que pasarla mal para que algunos pocos se lleven millones y millones por día”, concluyó Federico Otermín.