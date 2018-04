El hecho ocurrió este viernes pasadas las 22 hs. cuando cuatro individuos de sexo masculino abordaron una unidad de la línea Oeste en 520 y 141, asaltaron a todo el pasaje, incluso al chofer a quien le pusieron un arma en el cuello.

Uno de los delincuentes al colocar la tarjeta no tenía saldo y tras el cuarto intento, el chofer le dijo "mirá, amigo. No tenés saldo", a lo que el caco contestó "acá no tengo, pero acá sí", esgrimiendo una pistola 9 mm.

"Pensé en mi hija y que me pegaban un tiro, mientras me amenazaba uno de los delincuentes con el arma al cuello", dijo el chofer Daniel Martínez al sitio Gonnet Digital, quien confesó: "La pasé realmente muy feo".

A raíz del grave hecho, los choferes de la línea Oeste en solidaridad con su compañero, junto a delegados de la UTA decidieron levantar el servicio el cual ya fue normalizado.